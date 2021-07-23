Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Продажи кнопочных телефонов в России в первом полугодии неожиданно выросли, говорят ритейлеры, хотя в последние годы стабильно снижались. Простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников - они заменяют ими стационарные устройства, поясняют эксперты. Кроме того, участники рынка говорят об усилении бдительности граждан в отношении кибермошенников и утечек данных. Однако поставки таких телефонов сокращаются на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты. По этой же причине существенно увеличивается стоимость самих устройств. Об этом пишет издание kommersant.ru.

В первом полугодии в России продано 3,1 млн кнопочных телефонов, это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года, рассказали "Ъ" в "Связном". В денежном выражении продажи выросли еще больше - на 18,8%, до 4,5 млрд руб. Средняя цена устройства увеличилась на 11%, до 1,45 тыс. руб. По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", во втором квартале рост продаж кнопочных телефонов составил 26% в штуках и 35% в деньгах.

Рост потребительского спроса на кнопочные телефоны в первом полугодии на 44% год к году зафиксировали также аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru. В пятерке наиболее популярных производителей, по данным ритейлеров, Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

На протяжении последних лет рынок кнопочных телефонов падал на 5–10% в год, отметил руководитель направления "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Вадим Таланюк. "Во втором квартале начинается дачный сезон, растет количество трудовых мигрантов - это одни из ключевых факторов спроса для рынка кнопочных телефонов",- полагает топ-менеджер.

Кнопочные девайсы пользуются спросом как дополнительное устройство для связи, а также первое устройство для детей или пожилых людей, которые переходят с городских телефонов на мобильные, объяснили в "М.Видео-Эльдорадо".

Востребованность телефонов также выросла в пандемию, добавляют в компании, "удаленные сотрудники заменяют ими стационарные устройства". Влияние также оказывает возросшее число работников сферы услуг, которым требуется недорогое средство связи, добавили в "М.Видео".

В Price.ru возросший спрос на кнопочные телефоны связывают с тем, что подобные устройства не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими. "Россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и кражей данных",- добавили в компании.

Спрос на подержанные смартфоны в стране за 2020 год вырос на 16%

По словам гендиректора "МегаФон Ритейла" Андрея Левыкина, кнопочные телефоны покупают также сотрудники закрытых предприятий, где использование смартфона запрещено. Продажи таких устройств в сети "МегаФона" выросли на 4% в штуках и на 21% в деньгах по итогам первого полугодия.

Спрос на простые гаджеты заметили и в МТС: по сравнению с январем-июнем 2020 года рынок фичефонов увеличился на 9,4% в натуральном выражении и на 22% - в денежном. В "Вымпелкоме" не заметили значительного роста продаж кнопочных телефонов, "на них всегда есть устойчивый спрос".

Общий импорт кнопочных телефонов в России снизился с 3 млн штук в первых кварталах 2017–2020 годов до 2,2 млн штук в первом квартале 2021 года, рассказал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

Причиной этого, по его оценке, стали сбои в логистике, снижение потока в офлайн-магазины, отток мигрантов и даже рост спроса на "умные часы" для детей, которые заменили им кнопочные мобильники.

"Влияет и рост проникновения продвинутых смартфонов",- добавляет эксперт. Их продажи, по данным МТС, с января по июнь составили рекордные 303 млрд руб., что на 35% больше результатов прошлого года за аналогичный период. Всего за этот период в России было продано 12,8 млн смартфонов.

По итогам 2021 года импорт кнопочных мобильников упадет еще больше - до 7–8 млн штук, что на четверть меньше, чем годом ранее, прогнозирует Александр Сурков. Дефицит в этом году связан с ростом цен на компоненты и их нехваткой, а также удорожанием перевозок, говорит гендиректор BQ Владимир Пузанов. В Nokia, teXet, Digma, Itel не ответили на запрос.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблемы с поставками кнопочных телефонов начались еще в 2020 году. При этом спрос на такие устройства, по его словам, никуда не делся, и возник небольшой дефицит. В итоге, по оценке эксперта, цена на кнопочные телефоны за год выросла в среднем на 20%, а в некоторых случаях рост составил до 30%.