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Власти Кыргызстана и Таджикистана заключат новые договора

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Правительство Таджикистана своими постановлениями поручило соответствующим структурам согласовать и подписать новые документы, которые направлены на расширения двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

В частности, ожидается заключение соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия продукции и аккредитации.

В тексте проекта соглашения говорится, что данный документ направлен на "устранение технических барьеров в экономических и торговых отношениях".

Кроме того, стороны согласуют и подпишут проект Соглашения о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования.

Также на стадии согласования и одобрения находится проект Меморандума о сотрудничестве в области ветеринарии, а также Меморандума о сотрудничестве в области молодёжной политики между соответствующими структурами двух стран.

Заключение указанных двусторонних соглашений ожидается после одобрения проектов соответствующими структурами и определения внешнеполитическими ведомствами двух стран даты и места подписания.

Напомним, отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном ухудшились после вооруженного конфликта на спорных приграничных территориях, в результате которого погибли десятки человек, сотни получили ранения различных степеней.

В связи с этим, Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл свои границы для таджикских граждан и транспорта.

Несмотря на официальный визит президента Кыргызстана в конце июня этого года в Душанбе и его переговоры с главой Таджикистана, особого потепления в отношениях двух стран не наблюдается. К примеру, 60 фур с таджикскими грузами третий месяц задерживаются на территории Кыргызстана, кыргызская граница для граждан Таджикистана остается закрытой.

По данным МИД Таджикистана, договорно-правовая база двусторонних таджикско-кыргызских отношений состоит из более 100 документов.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/403870
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан
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