В Майлуу-Суу милиция проверяет как кафе и магазины соблюдают сантребования

В городе Майлуу-Суу милиционеры провели рейд в целях профилактики заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Сотрудники ГУВД Майлуу-Суу совместно с представителями МЧС, центра санэпиднадзора провели проверку кафе и магазинов на территории города. По результатам рейда влалельцам помещений, не соблюдающих санитарные требования, выданы предписания.

Кроме того, поясняется, что среди местных жителей проводится разъяснительная работа в связи с коронавирусом: их предупреждают о необходимости соблюдения правил личной гигиены.