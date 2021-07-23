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В Майлуу-Суу милиция проверяет как кафе и магазины соблюдают сантребования

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- Александра Василькова
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В городе Майлуу-Суу милиционеры провели рейд в целях профилактики заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Сотрудники ГУВД Майлуу-Суу совместно с представителями МЧС, центра санэпиднадзора провели проверку кафе и магазинов на территории города. По результатам рейда влалельцам помещений, не соблюдающих санитарные требования, выданы предписания.

Кроме того, поясняется, что среди местных жителей проводится разъяснительная работа в связи с коронавирусом: их предупреждают о необходимости соблюдения правил личной гигиены.


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URL: https://www.vb.kg/403872
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID, УВД
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