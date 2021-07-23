От селя в Сузакском районе пострадали 446 жилых домов

В результате схода селевых потоков в Сузакском районе Джалал-Абадской области повреждено 446 жилых домов, из них полностью затоплены 118 домов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям 46 жилых строений признаны непригодными для проживания, работа по очистке и оценке ущерба продолжается.

Напомним, сход селевых потоков в Сузакском районе произошел в результате продолжительных проливных дождей и прорыва дамбы, вследствие чего были затоплены жилые дома, больница, школа, а также детский сад, находящиеся на территории села.

Улукбек Марипов, побывавший в пострадавших населенных пунктах с рабочей поездкой, поручил в кратчайшие сроки нарастить объемы дамбы и укрепить ее, а также рассмотреть возможность строительства специального сооружения по отводу селевых потоков.