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От селя в Сузакском районе пострадали 446 жилых домов

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- Александра Василькова
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В результате схода селевых потоков в Сузакском районе Джалал-Абадской области повреждено 446 жилых домов, из них полностью затоплены 118 домов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям 46 жилых строений признаны непригодными для проживания, работа по очистке и оценке ущерба продолжается.

Напомним, сход селевых потоков в Сузакском районе произошел в результате продолжительных проливных дождей и прорыва дамбы, вследствие чего были затоплены жилые дома, больница, школа, а также детский сад, находящиеся на территории села.

Улукбек Марипов, побывавший в пострадавших населенных пунктах с рабочей поездкой, поручил в кратчайшие сроки нарастить объемы дамбы и укрепить ее, а также рассмотреть возможность строительства специального сооружения по отводу селевых потоков.


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URL: https://www.vb.kg/403873
Теги:
Джалал-Абадская область, сель, стихийные бедствия, Кыргызстан
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