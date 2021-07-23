Погода
$ 84.18 - 84.48
€ 99.12 - 100.62

В Москве мигрантов вакцинируют без предварительного осмотра

252  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вакцинацию иностранным гражданам в Москве, в том числе кыргызстанцам, проводят без предварительного осмотра врачей. Об этом редакции VB.KG рассказал один наших соотечественников.

По его словам, российские врачи просто ставят галочки в обходных листах мигрантов.

- Согласно всем этим пунктам врачи как минимум должны проверять легкие, давление, наличие аллергий и так далее. Но ничего такого не делается. Мигранты из разных стран просто потоком проходят вакцинацию, словно люди второго сорта, - сказал он.

Отметим, в Москве для иностранных граждан используется вакцина. Стоимость вакцинации для иностранных граждан - 1300 рублей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403875
Теги:
вакцина, миграция, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  