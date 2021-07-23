В Москве мигрантов вакцинируют без предварительного осмотра

Вакцинацию иностранным гражданам в Москве, в том числе кыргызстанцам, проводят без предварительного осмотра врачей. Об этом редакции VB.KG рассказал один наших соотечественников.

По его словам, российские врачи просто ставят галочки в обходных листах мигрантов.

- Согласно всем этим пунктам врачи как минимум должны проверять легкие, давление, наличие аллергий и так далее. Но ничего такого не делается. Мигранты из разных стран просто потоком проходят вакцинацию, словно люди второго сорта, - сказал он.

Отметим, в Москве для иностранных граждан используется вакцина. Стоимость вакцинации для иностранных граждан - 1300 рублей.