Итоговые данные исследований "Спутника V" подготовят к октябрю

К октябрю будут опубликованы итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.

"Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине "Спутник V" будут подготовлены уже отчеты... По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал по "КовиВаку"",- сказал господин Мурашко в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе (цитата по ТАСС).

Напомним, "Спутник V" был зарегистрирован в России в августе 2020 года. По результатам третьей фазы клинических исследований эффективность вакцины составила 91,6%. РФПИ отмечает, что в России эффективность вакцины составила 97,6%, по данным анализа данных о частоте заражений коронавирусом среди привитых.

Источник: kommersant.ru