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Россия помогает Кыргызстану в решении продовольственной проблемы

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- Евгений Денисенко
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Россия оказала очередную помощь Кыргызстану в решении проблем продовольственной безопасности с использованием потенциала Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщила на своем брифинге в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в рамках реализации целевого взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на период 2020-2021 годов в размере 8 млн долларов на прошлой неделе в город Ош Кыргызской Республики прибыла очередная партия продовольственной помощи – 945 тонн витаминизированной пшеничной муки.

"Питание по решению специально созданных комиссий при местных органах власти будет распределено среди 31,5 тысячи малоимущих семей, проживающих на юге Киргизии", - отметила Захарова. Ранее, напомнила она, в апреле и июне текущего года в Бишкек и Ош были поставлены 1084 тонны пшеничной муки и 365 тонн подсолнечного масла, предназначенные для целевого распределения среди 32,5 тысячи остро нуждающихся семей и 78 тысяч школьников из различных регионов республики.

"Данные акции являются продолжением усилий России по оказанию помощи Киргизии в решении проблем продовольственной безопасности с использованием потенциала ВПП ООН", - подчеркнула Мария Захарова.

Отмечается, что Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике как по финансированию, так и по техническому содействию. Начиная с 2008 года РФ выделила на поддержку продовольственных программ в КР около 96 млн долларов, благодаря которым более миллиона кыргызских граждан получили помощь. Широко известен проект ВПП ООН по обеспечению горячим питанием школьников младших классов, который осуществляется в Кыргызстане полностью за счет российского финансирования. Благодаря его реализации доступ к горячим завтракам сегодня получили более 400 тысяч детей в 800 школах республики.


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URL: https://www.vb.kg/403878
Теги:
продовольствие, Россия, Кыргызстан
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