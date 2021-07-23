Подвержены ли вакцинированные беременные риску осложнений? Мнение эксперта

Вакцинированные беременные меньше подвержены риску осложнений от COVID–19, считает президент Кыргызской ассоциации акушеров–гинекологов профессор Арсен Аскеров.

По словам специалиста, эксперты разных стран пришли к общему мнению, что польза вакцинации в данном случае превышает ее риски.

"В мире вакцинировано более 127 тысяч беременных. Есть экспертная оценка побочных эффектов. В большинстве случаев это легкие реакции: слабость, повышение температуры один–два дня, редко боли в груди. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано", - отметил профессор Аскеров.

Он добавил, что беременным женщинам рекомендуется получить вакцину, но только при согласии и отсутствии противопоказаний. "Особенно тем, кто входит в группы риска: с избытком веса, хроническими заболеваниями, старше 35 лет. COVID–19 во время беременности может привести к ухудшению здоровья и негативно повлиять на плод", - говорит доктор.

Арсен Аскеров подчеркнул, что ВОЗ, международные организации акушеров рекомендуют вакцинироваться беременным на сроке более 22 недель. "Влияние вакцины на более ранних сроках еще изучается", - отметил он.

По словам профессора, новая коронавирусная инфекция может проходить у беременных женщин в более тяжелой форме, чем у небеременных. Повышается риск преждевременных родов или невынашивания плода.