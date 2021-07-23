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Подвержены ли вакцинированные беременные риску осложнений? Мнение эксперта

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- Нина Ничипорова
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Вакцинированные беременные меньше подвержены риску осложнений от COVID–19, считает президент Кыргызской ассоциации акушеров–гинекологов профессор Арсен Аскеров.

По словам специалиста, эксперты разных стран пришли к общему мнению, что польза вакцинации в данном случае превышает ее риски.

"В мире вакцинировано более 127 тысяч беременных. Есть экспертная оценка побочных эффектов. В большинстве случаев это легкие реакции: слабость, повышение температуры один–два дня, редко боли в груди. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано", - отметил профессор Аскеров.

Он добавил, что беременным женщинам рекомендуется получить вакцину, но только при согласии и отсутствии противопоказаний. "Особенно тем, кто входит в группы риска: с избытком веса, хроническими заболеваниями, старше 35 лет. COVID–19 во время беременности может привести к ухудшению здоровья и негативно повлиять на плод", - говорит доктор.

Арсен Аскеров подчеркнул, что ВОЗ, международные организации акушеров рекомендуют вакцинироваться беременным на сроке более 22 недель. "Влияние вакцины на более ранних сроках еще изучается", - отметил он.

По словам профессора, новая коронавирусная инфекция может проходить у беременных женщин в более тяжелой форме, чем у небеременных. Повышается риск преждевременных родов или невынашивания плода.


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URL: https://www.vb.kg/403879
Теги:
Кыргызстан, беременность, коронавирус
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