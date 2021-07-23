Врач из Новопавловки рассказала о всех плюсах и минусах кесарево сечения

В Кыргызстане в два раза увеличилось количество операций кесарева сечения. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всего мира. Эксперты ВОЗ рекомендуют национальным службам родовспоможения критичнее относиться к назначению КС, применять хирургический метод только в тех случаях, когда иного выхода нет. Однако в медицинском сообществе не имеется единого мнения на этот счет. Частота и обоснованность проведения операций кесарева сечения - один из самых дискутируемых сегодня аспектов в акушерстве.

Почему стали чаще прибегать к этому методу у нас? Какие риски несет кесарево сечение для будущих мамочек? На эти и другие вопросы ответила семейный врач ГСВ в Новопавловке Индра ТЕЗЕКОВА, которая провела научное исследование по этой проблеме.

- Природой предусмотрено, что ребенок рождается через естественные родовые пути. Кесарево сечение - это искусственно созданная операция по родоразрешению. Безусловно, в большинстве случаев естественные роды предпочтительнее, они наносят меньший вред организму матери, чем кесарево сечение, - говорит она.

Какие риски для врачей и их пациенток при кесаревом сечении?

- После кесарева сечения бывает достаточно большое количество осложнений. Это и послеродовое воспаление матки, кровотечение в послеродовом периоде, нагноение швов, формирование неполноценного рубца на матке, что может создать проблемы для вынашивания следующей беременности. А у нас, судя по моим наблюдениям и практике, растет количество женщин в "интересном положении" с двумя и даже тремя рубцами на матке после кесарева. Поэтому очень остро стоит вопрос о ведении беременности у таких пациенток. Здесь нужны особый подход и тактика.

Восстановление после операции проходит дольше, чем после естественных родов. Если после родов можно вставать и ухаживать за малышом уже через несколько часов, то после кесарева так сделать не получится. Полное восстановление может занять неделю и более. После операции в придачу не у всех женщин налаживается грудное вскармливание.

Но, насколько известно, в здравоохранении существует такой термин как "медицинские показания". Почему не следовать строго им? Бытует мнение, дескать, врачи материально заинтересованы в проведении таких операций. Или есть другие причины?

- В каждом конкретном случае надо исходить из угроз жизни матери и ребенка. А рисков становится больше, в том числе поэтому увеличивается перечень медицинских показаний к проведению таких операций. Я проанализировала истории родов за десять лет - с 2008 по 2018 год - и пришла к неутешительному выводу, что здоровье наших молодых женщин ухудшается. К основным медицинским показаниям добавились и разные соматические заболевания.

При таких медицинских показаниях, как, например, предлежание плаценты, когда она перекрывает выход (это может привести к массивному кровотечению и гибели мамы), или неправильное положение плода, или если он крупный, операция только во спасение жизни матери и младенца. Поэтому если ее своевременно не провести, то ребенок может и не родиться. Но и чрезмерно прибегать к КС чревато последствиями.

Судя по данным моих исследований, больше стало пациенток и после ЭКО, которые боятся рожать естественным путем: дескать, не могли забеременеть самостоятельно, а вдруг и с родами не получится. Поэтому никто не хочет рисковать. Вообще женщины, особенно молодые, не хотят рожать самостоятельно, считают, что кесарево сечение более легкий путь родить ребенка. Как явствует из разговора с роженицами, желание КС у большинства из них возникает из–за предыдущего негативного опыта. А те, кто просят кесарить их при первых родах, как правило, узнали о плохом опыте от знакомых. Поскольку у женщины есть право принимать участие в процессе выбора способа родоразрешения, распоряжаться своим телом, то мы принимаем ее выбор.

Другое дело, что надо грамотно и толково объяснить, что для нее предпочтительнее. Раньше такой профилактикой занимались школы матерей. Женщин готовили к беременности, к родам, говорили о планировании семьи - обо всем, что касается материнского счастья. Более того, приглашали и мужей, и они приходили! Учитывалось и эмоциональное, и физическое состояние будущей мамочки. А во время беременности и родов важно все. От того, как прошли первые роды, зависит дальнейшая история.

Дети после естественных родов и кесарева сечения отличаются по состоянию здоровья?

- Принципиально ничем не отличаются. Но у новорожденных, появившихся путем кесарева сечения, могут наблюдаться напряженные процессы адаптации. После кесарева сечения рисков для ребенка меньше, но больше для матери. У таких мамочек возможны воспалительные процессы после операции, например, может развиться эндометрит (воспаление во внутреннем слизистом слое матки). Они вынуждены принимать антибиотики, которые влияют и на мать, и на ребенка. Среди рожениц, как показывает практика, наблюдается антибиотикорезистентность. Антибиотики через грудное молоко поступают в организм ребенка. Отсюда частые диатезы, нарушениия микрофлоры кишечника у младенцев. Поэтому новорожденные дети после кесарева сечения первые несколько недель должны пристально наблюдаться педиатрами.

А если первые роды были путем кесарева сечения, то можно ли второй раз родить естественным путем?

- Один рубец от кесарева сечения не является показанием для того, чтобы вторые роды проходили тоже с помощью операции. Но тут очень важно, чтобы интервал между родами был не менее трех лет. За это время организм женщины восстанавливается после последних родов. Но многие не прислушиваются к нашим наставлениям. Ребенку и года нет, а они уже вновь в "интересном положении". Ну какой же организм выдержит нагрузку одну за другой! А о нормальных физиологических родах после кесарева сечения в этом случае и говорить не следует. Причем приходят на прием, когда уже невозможно без риска прервать беременность.

Я наблюдаю за пациентками, у которых два и более рубца на матке. И тут, конечно, важны рациональный подход к лечению беременных, качественная предварительная подготовка, психопрофилактическая работа с пациентками. Правильный выбор метода и срока родоразрешения позволит снизить риск повторного кесарева и обеспечит в будущем рост количества родов через естественные родовые пути при наличии рубцов на матке. А главное - и мать, и дитя будут здоровы.

Как правило, женщины с двумя–тремя рубцами недонашивают последующего ребенка. Как показали мои исследования, на 32–33–й неделе надо проводить исследование будущим мамам, чтобы выяснить состояние легких ребенка, так как из–за преждевременных родов возникает синдром дыхательных расстройств. Поэтому назначается специальная терапия для матери, чтобы легкие малыша быстрее созрели и раздышались после рождения. Это очень важно. У всех женщин, которые прислушиваются к моим рекомендациям, рождаются здоровые детки и после кесарева сечения. А главное ведь - хороший результат.

Почему у нас рождаются больные младенцы и даже умирают еще не родившись или в первые дни после появления на свет?

- По–прежнему немало женщин с железодефицитной анемией, йододефицитом, у многих диагностируем половые инфекции. В придачу становятся на учет при больших сроках. Все это очень отрицательно влияет на здоровье и жизнь будущего малыша. Его здоровье закладывается в период до 12 недель, именно в это время плоду крайне нужны микроэлементы, фолиевая кислота. Редко приходят супружеские пары с просьбой проконсультировать, как родить здорового ребенка. И после каждого приема все больше убеждаюсь, что и молодым супругам, и тем, кто постарше, нужно больше говорить о репродуктивном здоровье. Тогда и операций кесарева сечения станет меньше и женщины вовремя станут приходить к врачам.

На каком сроке беременности COVID–19 наиболее опасен, передается ли вирус внутриутробно и как он влияет на развитие малыша?

- Существует наиболее опасный период после 28 недель беременности, то есть в третьем триместре. У заболевших женщин, находящихся в этом периоде беременности, чаще появляются такие осложнения, как головная боль, стойкое повышение температуры, затрудненная работа сердечно–сосудистой системы, поражение сразу нескольких органов.

Что касается передачи вируса внутриутробно, то она возможна. Правда, вероятность очень маленькая, не больше пяти процентов. Вирус, по данным ученых, обнаружен даже в молоке матери. Но коронавирус не приводит к аномалиям и порокам развития ребенка. Новорожденные дети переносят инфекцию легко. Если ребенок заразился коронавирусом от матери, его иммунитет должен легко победить болезнь. Наилучшую защиту ребенок получает, если мать переболела инфекцией до беременности. В этом случае он тоже получает иммунную защиту.

Но если у кого–то из членов семьи тест на ковид оказался положительным, то лучше не рисковать здоровьем малыша.