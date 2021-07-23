Раскрывая тайны репрессий

Совсем недавно в центральном аппарате Государственной службы исполнения наказаний прошла презентация 10–томной "Книги жертв политических репрессий КР (1920–1953 годы)". Ее автор–составитель - начальник учебного центра ГСИН Болотбек АБДРАХМАНОВ, полковник госбезопасности в отставке, кандидат исторических наук.

Полковнику все пишут, но...

Как сказал на презентации автор, "главная цель издания - обнародовать правду о временах тоталитаризма, вернуть доброе имя оклеветанным и расстрелянным людям".

Эксклюзивно для "ВБ" полковник Абдрахманов рассказал интересные подробности о своем десятитомнике. Он считает эту "Большую Книгу" продолжением своей начатой больше 30 лет назад работы по воскрешению памяти оболганных и забытых жертв тоталитарной системы в Кыргызстане.

Об этом же 7 ноября прошлого года, в Дни истории и памяти предков, говорил тогдашний и.о. президента, премьер–министр Садыр Жапаров. На поминальных мероприятиях в историко–мемориальном комплексе "Ата–Бейит" напомнил, что жертвами политических репрессий в 1920–1950 годы в Кыргызстане стали около 40 тысяч человек, места захоронения почти всех из них до сих пор неизвестны.

Садыр Жапаров особо отметил героизм местной жительницы Бубуйры Кыдыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болотбека Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о тайном массовом захоронении 138 репрессированных около села Чон–Таш. Как сказал Жапаров, эти поисковики заслуживают высших государственных наград, в том числе посмертно, как доцент КНУ имени Жусупа Баласагына Михаил Москалев (1942–2013).

Увы, это указание главы государства до сих пор не выполнено. А ведь эти трое выдающихся энтузиастов достойны и Госпремии имени Тыныстанова, и высоких орденов.

Кыдыралиева спустя десятилетия выполнила завет своего отца–сторожа - рассказать людям о расстрелах 5 и 8 ноября 1938–го на Чон–Таше и показать место общей могилы казненных.

Абдрахманов оказался первым из людей в погонах, кто не побоялся и согласился Бубуйру внимательно выслушать и принять соответствующие меры.

Москалев вместе с Абдрахмановым стал самым активным участником раскопок чон–ташских захоронений.

Кстати, Абдрахманов, по мнению ряда его коллег–историков и силовиков, давно заслужил высокие госнаграды. Вот уже несколько десятилетий он занимался и занимается страшными тайнами Чон–Таша, начав это дело вместе с Бубуйрой Кыдыралиевой и Михаилом Москалевым. А затем Абдрахманов занялся и подготовкой 10–томника с перечнем всех "документально подтвержденных" репрессированных кыргызстанцев.

- Пусть земля будет пухом Москалеву, пусть о нем вспомнят. И непростительно будет, если не дождется заслуженной награды Бубуйра Кыдыралиева, которая живет в более чем скромной квартирке в микрорайоне "Тунгуч" аж на 9–м этаже, - переживает не за себя, а за своих сподвижников полковник Абдрахманов.

Требуется покаяние

Абдрахманов рассказывает, что в его 10–томник внесены все репрессированные в 1920–1953 годах сограждане, сведения о которых нашлись в архивах ГКНБ. Пока удалось выяснить имена более 17 тысяч жертв государственного террора в республике.

Размах репрессий чудовищен: от 80–летних старцев до 14–летних подростков, от руководителей партии и правительства, специалистов с высшим образованием, командиров–офицеров и ученых до простых рабочих и дехкан, религиозных деятелей, неграмотных колхозников и мелких торговцев.

Одна из самых массовых категорий репрессированных по политическим мотивам - крестьяне, административно высланные с места жительства в ходе кампании "уничтожения кулачества как класса". За 1930–1933 годы тысячи людей вынужденно покинули родные селения. Многих "кулаков и подкулачников" и просто работящих аграриев приговорили к расстрелу или к заключению в лагерь. Тысячи стали "спецпоселенцами" в необжитых районах Урала, Сибири, Украины и Казахстана. Остальных лишили имущества и расселили в пределах своих же областей. Кроме того, множество крестьян бежали в города и на индустриальные стройки, спасаясь от репрессий, коллективизации и массового голода, ставшего последствием сталинской аграрной политики.

Массовые политические репрессии широко развернулись и в 1937–1938 годы. Этот период Абдрахманов называет активной фазой репрессий. Решающими для ареста были такие факторы, как классовая принадлежность, политическое и социальное прошлое либо происхождение. Так, репрессии обрушились на поляков, немцев, уйгуров, корейцев, иранцев, китайцев.

Кыргызов огульно, по разнарядке, обвиняли в национализме. А план по разоблачению "троцкистов", "зиновьевцев", "правых" в Кыргызстане выполняли в основном за счет русских и украинцев.

Еще одна массовая категория репрессий - во время Отечественной войны 1941– 1945 годов. Одних выселяли превентивно, как потенциальных пособников врага (уйгуры, немцы, поляки), других обвиняли в сотрудничестве с немцами во время оккупации (крымские татары, народы Кавказа).

- Так выглядит итог многолетней работы. Основное содержание издания - краткие биографические справки о расстрелянных и отправленных в лагеря. Текст дан на кыргызском и русском языках. Фамилия, имя, отчество; год и место рождения; место жительства на момент ареста; национальность; профессия или должность; место работы; дата ареста; дата вынесения приговора; дата расстрела или смерти в местах лишения свободы; дата реабилитации. Эти сведения нужны десяткам тысячам людей и в нашей республике, и в других странах мира, где живут наши соотечественники, для того, чтоб найти хоть какие–то сведения о судьбах родственников, - объясняет Абдрахманов. Он свидетельствует: из–за рубежа и со всего Кыргызстана приходит много запросов на эту тему.

- Каждой своей строкой 10–томник свидетельствует о пережитых народных страданиях, границы которых трудно охватить человеческим разумом. Мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед бесчисленными жертвами репрессивной системы. Пусть эта Книга будет нашим искренним покаянием перед памятью несправедливо пострадавших и назиданием нам всем, их потомкам! - призывает Абдрахманов.

Однофамильцы и другие

За каждой фамилией в Книге жертв - горькая судьба человека, его семьи, родных и близких. Абдрахманов - распространенная кыргызская, узбекская, уйгурская фамилия. Так что безвинно наказанных по лживым обвинениям однофамильцев полковника - многие десятки.

Вот один из первых по алфавиту в списке, - Абдрай АБДРАХМАНОВ. Родился в 1908– м в селе Дархан Джети–Огузского района, жил и работал в Нарыне, финработник, 14.03.1938 арестован. 05.11.1938 приговорен к расстрелу. 05.07.1957 г. реабилитирован.

Еще одного уроженца Дархана, АБДРАХМАНОВА БейшембаЯ, 1898 года рождения, арестовали во время войны, 14.12.1941. Приговор 02.05.1942 особого совещания НКВД - к 10 годам лишения свободы. 29.04.1990 приговор отменен.

Престарелый АБДРАХМАНОВ Джалил–Ахун, родившийся в 1868–м в Китае, уйгур, к моменту ареста жил в Кара–Суйском районе Ошской области, батрак, беспартийный. Арестован 19.04.1938 "за антисоветскую деятельность". 16.11.1938 дело прекращено, потому что он умер в тюрьме.

Отгремела война, а репрессии продолжались. Батырхан АБДРАХМАНОВ, 1911 года рождения, заведующий сельпо в Уч–Терекском районе Джалал–Абадской области, был ни за что ни про что арестован 23.07.1950, приговор: 21.11.1950 г. к 8 годам лишения свободы. Тот приговор был отменен 15.02.1990.

Еще один АБДРАХМАНОВ, Джамалдин, татарин, родился в 1899–м в Серготском уезде Нижегородской губернии, работал во Фрунзе каменщиком на стройке детсада мясокомбината. Арестован 29.04.1937, приговорен 23.08.1937 г. к 6 годам лишения свободы, приговор отменен 31.05.1967.

А вот фамилии широко известныe, с новыми подробностями о злоключениях их носителей.

Выдающийся филолог Ташим БАЙДЖИЕВ родился в 1909–м в селе Тепке Тюпского района, проживал во Фрунзе, старший научный сотрудник, оказывается, он был кандидатом в члены ВКП(б). Арестован 10.01.1950, приговорен 5.08.1950 к 10 годам ИТЛ. В заключении 18.11.1952 умер. Приговор отменен 19.09.1955.

Вдова расстрелянного великого лингвиста и манасоведа Евгения Поливанова Бригитта Поливановна, 1901 года рождения, была арестована через несколько месяцев после казни мужа, как "жена врага народа" и "за антисоветскую, шпионскую деятельность". 13.11.1938 приговорена к 10 годам лишения свободы. Посмертно реабилитирована 13.06.1989.

"Всекыргызский староста" Абдукадыр УРАЗБЕКОВ родился в 1889 году в селе Охна нынешней Ошской области. На момент ареста - председатель ЦИК Киргизской ССР, проживал во Фрунзе. Арестован 20.09.1937, 28.05.1938 умер в тюрьме. 12.02.1939 дело "прекращено за смертью", еще раз прекращено 10.04.1956 (реабилитация), 29.11.1996 - еще одна реабилитация. Бывало и такое.

"Хозяин республики" с сентября 1933 по март 1937 года Морис БЕЛОЦКИЙ родился в 1895–м в Виннице, проживал в Москве, улица Манежная, 9, квартира 30. Бывший первый секретарь Кыргызского обкома ВКП(б) был арестован 08.08.1937, спустя три года приговорен 05.08.1940 к 15 годам лишения свободы, в 1944–м умер. 28.09.1955 дело прекращено: посмертная реабилитация.

Первая советская женщина - военный летчик Зинаида КОКОРИНА родилась в 1898–м в Верхотурском уезде Пермской губернии. Проживала во Фрунзе, на момент ареста секретарь горОНО. Арестована 2.05.1938, 25.05.1939 дело прекращено, освобождена. В 1990–м полностью реабилитирована: 10 лет спустя после смерти!

Знаменитый фрунзенский и бишкекский альпинист Боривой МАРЕЧЕК был арестован 03.05.1938. Дело прекращено 21.01.1939, освобожден из–под стражи.

К скупым строкам "Книги репрессированных" надо добавить о Маречеке то, что он рассказывал "ВБ". Следователь спросил Боривоя - ты вот занимаешься искусственным языком идо, этот язык на какой похож?

- Ну на итальянский немного похож, - не подозревая подвоха, недоуменно пожал плечами Боривой.

И тут громила–следователь со всей силы нанес страшный удар в лицо беззащитному Боривому.

Тот свалился с арестантского табурета на пол, выплевывал выбитые зубы. И услышал радостный крик садиста:

- Вот, гад, и будешь теперь итальянским фашистским шпионом!

При освобождении с Боривоя взяли расписку: "Я, имярек, обязуюсь никому и никогда не рассказывать ничего, что было со мной на следствии и в заключении". Много лет спустя, в 1994–м, Маречек ту подписку нарушил - рассказал о своей тюремной эпопее корреспонденту "ВБ".

А расстрелянные унесли тайны жесточайшего пыточного следствия в свои безымянные могилы.

Памятником всем им стала 10–томная "Книга жертв" Болотбека Абдрахманова.