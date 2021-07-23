Жители многоэтажки на улице Ажыбека Баатыра устали застревать в лифтах

Владельцы квартир в недавно построенном многоэтажном доме на улице Ажыбека Баатыра жалуются на постоянно ломающиеся, по их словам, лифты. Нередки случаи, когда внутри кабин подъемных механизмов застревают люди.

Речь идет о домах № 7а и 10, которые объединены в жилой комплекс со звучным названием Cassa Bella. Из себя они представляют 12-этажные здания с двумя и тремя подъездами соответственно.

- У нас постоянная проблема с лифтами, - рассказали корреспондентам VB.KG жители дома № 7а. – Их по два в каждом подъезде. Один грузовой, второй пассажирский. Только за последний месяц во втором подъезде оборудование останавливалось трижды. Причем бывали такие случаи, когда не работали сразу оба подъемника, поэтому приходилось спускаться по лестнице. При этом в нашем подъезде проживают люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Часто случалось, что внутри кабины лифтов застревали люди. Причем один раз такой инцидент случился ночью. А однажды и вовсе двери одного из устройств всю ночь беспрерывно открывались и закрывались. Это мешало спать, - жалуются жильцы.

При этом застройщики, по словам людей, просят владельцев квартир как можно скорее заключить договор с компанией, которая обслуживает подъемники. Ведь в жилом комплексе уже давно образовано товарищество собственников жилья. Оно включает обе многоэтажки.

- То есть, застройщик просит нас взять лифты на свой баланс и уже самостоятельно вести дела с обслуживающей организацией. И мы готовы это сделать. Но только после того, как их приведут в порядок. На наш взгляд, устройства некачественные, потому что без конца ломаются. Зачем нам такие проблемы?

Со своими соседями категорически не согласны жители дома № 10. Они утверждают, что в их подъездах все подъемники работают отлично и даже попросили наших корреспондентов проехаться на одном из них.

- Вот видите, - во время поездки говорили люди. – Все нормально, никаких проблем. И это не мнение одного человека. Мы специально обошли почти все квартиры, чтобы опросить жильцов. Так вот никто не жалуется, всех все устраивает. Поэтому мы не понимаем, почему наши соседи из дома № 7а все время жалуются.

Кроме того, нам удалось поговорить и с представителями строительной компании.

- Жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в июне 2020 года, - рассказали они. – Была проведена процедура приема-передачи. И с этого момента заботиться о своем имуществе должны сами владельцы квартир. Тем более, что они уже создали ТСЖ. Однако мы никогда не бросаем свои дома на произвол судьбы и всегда помогаем людям. Вот и в этом случае мы до сих пор оплачиваем услуги компании, обслуживающей лифты. Жильцы же не платят ни копейки за пользование подъемниками. Поэтому мы и просим их заключить договор с обслуживающей фирмой и работать с ними напрямую.

Жители дома 7а возразили по поводу оплаты. Они говорят, что в квитанцию за ТСЖ входит пункт на обслуживание лифтов. Это мнение, в свою очередь, оспаривают представители лифтовой компании, тоже присутствовавшие на месте.

- У нас с вами нет договора. А соответственно нет основания брать с вас оплату. Мы не знаем, куда идут ваши деньги, которые вы платите в ТСЖ, но точно не нам.

В общем, ситуация довольно сложная. С одной стороны, можно понять людей, так как они боятся, что если примут на баланс постоянно ломающиеся лифты, то, в конечном счете, будут вынуждены менять их за свои кровные. Да и врать по поводу того, что они бесконечно ломаются, им тоже нет никакого резона. Ведь никому не хочется бегать и доказывать свою правоту, тратя собственные нервные клетки.

И потом, непосредственно во время нашего приезда не работал грузовой лифт во втором подъезде дома № 7а. Это факт. Лифтовики объяснили, что проблема в одной вышедшей из строя детали и ее вот-вот заменят. Но это не меняет того факта, что лифт не работал.

С другой стороны, можно понять застройщика, который уже сдал дом в эксплуатацию, но все еще продолжает оплачивать услуги лифтовой компании.

С третьей стороны, никак не получается выстроить отношения жильцов с обслуживающей организацией. И это тоже неправильно.

Очевидно, что у владельцев квартир есть только один вариант – собрать общее собрание, куда пригласить все заинтересованные стороны, включая застройщика и лифтовую фирму. И уже там конкретно решить, что делать и как. Иного пути для решения возникшей проблемы нет.

Но, как нам сообщили жители 10 дома, провести такое мероприятие довольно затруднительно, так как все люди занятые.