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Улица Васильева практически готова после ремонта. Остались штрихи

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Китайские строители почти завершили реконструкцию улицы Васильева/Кокчетавской. Асфальтом не покрыт только перекресток с Манаса, которую сейчас также капитально ремонтируют.

Улицу Васильева (от Орозбекова до Манаса она носит такое название, а от Манаса до Махатмы Ганди – Кокчетавская) ремонтирует китайский подрядчик в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на участке от Тоголока Молдо до Махатмы Ганди.

В настоящий момент строители почти полностью нанесли оба слоя асфальтового полотна на проезжую часть. Также практически завершены тротуары и ирригация. Остались лишь небольшие штрихи в виде некоторых въездов в частные дома, да дорожной разметки.

Основная недоделка – перекресток с улицей Манаса. Здесь асфальта нет вообще. Дело в том, что в настоящий момент ремонтируется сама Манаса, поэтому строители ждут момента ее асфальтирования, чтобы закатать заодно и перекресток.

Бросаются в глаза несколько вещей. Первая и основная – проезжая часть получилась довольно узкой. Хотя, справедливости ради, расширяться там практически некуда. И без того тротуары очень узкие. А западнее пересечения с Манаса пешеходная дорожка с северной стороны местами положена поверх ирригации. Об этом свидетельствуют ливневые решетки.

Проблема здесь в том, что если с обеих сторон будут припаркованы автомобили, то для проезда останется лишь одна полоса на оба направления.

Второе – слишком большое количество знаков "пешеходный переход". От них просто рябит в глазах. Конечно, забота о безопасности пешеходов является первоочередной задачей при организации дорожного движения. Но перегибать палку тоже не надо.

В целом же улица оставляет приятное впечатление. Особенно на фоне того, в каком состоянии она была до реконструкции. Лишь бы качество не подкачало.

К слову, оба слоя асфальта появились и на большей части улицы Ташкентской, которую приводят в порядок на отрезке от Тоголока Молдо до Турусбекова. Сейчас строители в основном заняты обустройством тротуаров и ирригации. Ширина этой магистрали заметно больше и она может стать неплохой альтернативой перегруженному проспекту Жибек Жолу. Пусть и на небольшом протяжении.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.


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URL: https://www.vb.kg/403883
Теги:
дороги, ирригация, Китай, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог, тротуар
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