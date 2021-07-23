ЕАБР: инфляция в Кыргызстане к концу 2021 года снизится до 7,7 процента

К концу текущего года темпы инфляции в Кыргызстане снизятся до 7,7 процента. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе "Возвращение инфляции: надолго ли и стоит ли бояться?", подготовленном аналитиками Евразийского банка развития (ЕАБР)

Согласно этому документу, текущая ситуация характеризуется тем, что инфляция остается выше целевого ориентира.

"Волатильность показателя определяется как статистическими эффектами, так и краткосрочными факторами. Инфляция в апреле замедлилась до 8,7 процента – с 10,1 процента в январе 2021 года. Ключевой причиной стал выход из расчета показателя роста цен на зерновые в марте-апреле предыдущего года. В мае рост инфляции ускорился до 10,9 процента – отчасти вследствие эффекта низкой базы предыдущего года", - говорится в прогнозе.

Поясняется, что данный фактор будет удерживать инфляцию на повышенных уровнях до середины осени 2021 года. Наряду с этим инфляционный фон в республике поддерживается удорожанием растительного масла, сахара и нефти на мировых рынках. Восстановление потребительского спроса оказывает дополнительное давление на внутренние цены.

Однако, как считают аналитики ЕАБР, уже к концу 2021 года инфляция в Кыргызстане замедлится до 7,7 процента.

"Давление на цены со стороны мировых рынков продовольствия и нефти начнет ослабевать во второй половине текущего года. Данная тенденция отчасти будет нивелирована укреплением внутреннего потребительского спроса по мере активизации экономической активности в республике. Прогноз повышен на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой в связи с тем, что рост мировых цен на продовольствие по факту был более значительным, чем мы ожидали", - отмечают эксперты.

Кроме того, в среднесрочном периоде ЕАБР прогнозирует замедление темпов роста инфляции

"Это станет возможным в условиях стабильности номинального курса сома по отношению к доллару. Этот фактор будет определяющим, но его влияние отчасти компенсирует постепенное восстановление внутреннего спроса и доходов населения. Ситуация на мировых рынках продовольствия может оказать нейтральное влияние на динамику внутренних цен. Давление со стороны рынка нефти также ослабнет в среднесрочной перспективе. В результате инфляция в 2022 и 2023 годах сложится ниже целевого ориентира и составит 4,4 процента и 5,4 процента соответственно", - уверены аналитики.