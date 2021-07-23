Экскурсии по КНМИИ имени Г. Айтиева теперь возможны с украинским аудиогидом

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялась презентация первого украинского аудиогида. Теперь можно прийти сюда на экскурсию и услышать информацию о произведениях, представленных в экспозиции, на нескольких языках, включая украинский. Об этом сообщает Посольство Украины в Кыргызской Республике.

Презентации предшествовала большая совместная работа сотрудников музея имени Гапара Айтиева и диппредставительства Украины в нашей республике. Запуск первого украинского аудиогида с обзорной экскурсией состоялся в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украинских аудиогидов в музеях мира с целью популяризации украинского языка.

В событии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Кыргызской Республике Валерий Жовтенко, дипломаты, глава Украинского общества Кыргызской Республики "Берегиня" Владимир Нарозя, представители украинской общины и директор КНМИИ имени Гапара Айтиева Айгуль Мамбетказиева.

В золотом фонде музея хранятся произведения классиков отечественного изобразительного искусства, работы западноевропейских мастеров, художников ближнего и дальнего зарубежья. Есть здесь, конечно же, творения и украинских художников.