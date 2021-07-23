Президент поручил МВД усилить работу по выявлению пьяных водителей

Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данная мера необходима в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

МВД необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей на дорогах во время летнего туристического сезона.

Глава государства поручил привлечь дополнительные силы для выявления нетрезвых водителей и усилить профилактические мероприятия на территории Иссык-Кульской области, а также по направлению в данный регион и обратно.

Кроме того, поручено усилить контроль за движением на автомобильных дорогах, соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.