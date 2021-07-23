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Президент поручил МВД усилить работу по выявлению пьяных водителей

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данная мера необходима в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

МВД необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей на дорогах во время летнего туристического сезона.

Глава государства поручил привлечь дополнительные силы для выявления нетрезвых водителей и усилить профилактические мероприятия на территории Иссык-Кульской области, а также по направлению в данный регион и обратно.

Кроме того, поручено усилить контроль за движением на автомобильных дорогах, соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/403891
Теги:
МВД, президент, туризм, Садыр Жапаров
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