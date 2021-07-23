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В КР при поддержке президента начали снимать фильм "Семетей – сын Манаса"

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане начались съемки полнометражного художественного фильма "Семетей – сын Манаса". Сценаристом и продюсером этого международного проекта является Омурзак Толобеков, который ранее в интервью редакции VB.KG рассказал, что проект поддержал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Режиссерами фильма являются Дархан Кожохан и Эгемберди Бегалиев, а исполнительный продюсер Жолдошбек Жанжигитов. Креативный продюсер Нурлан Мамакеев. Оператор – Айбек Жангазиев и художник-постановщик Садыр Сагымбаев.


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URL: https://www.vb.kg/403895
Теги:
кино, Кыргызстан, Манас, Садыр Жапаров
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