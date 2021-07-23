В КР при поддержке президента начали снимать фильм "Семетей – сын Манаса"

В Кыргызстане начались съемки полнометражного художественного фильма "Семетей – сын Манаса". Сценаристом и продюсером этого международного проекта является Омурзак Толобеков, который ранее в интервью редакции VB.KG рассказал, что проект поддержал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Режиссерами фильма являются Дархан Кожохан и Эгемберди Бегалиев, а исполнительный продюсер Жолдошбек Жанжигитов. Креативный продюсер Нурлан Мамакеев. Оператор – Айбек Жангазиев и художник-постановщик Садыр Сагымбаев.