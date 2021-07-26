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Художественный фильм о Жусупе Абдрахманове снимут по лучшему из сценариев

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- Анастасия Карелина
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Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики объявил конкурс на создание сценария художественного фильма, посвященного Жусупу Абрахманову.

В нынешнем году общественность будет отмечать 120 лет со дня рождения этого видного государственного и политического деятеля, первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской автономной советской социалистической республики. Мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить не только в Кыргызстане, но и за рубежом

Цель конкурса, объявленного Департаментом, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижение культурных ценностей.

Творческое состязание пройдет в два этапа. На первом – принимаются сценарии. Их можно подавать до 15 октября. На втором – будет определен и объявлен победитель. Рассмотрит работы соискателей специальная комиссия.

Желающие принять участие в творческом состязании должны подать заявку, сценарий и свое резюме. Сам сценарий должен быть оригинальным, с логическим развитием сюжета. Категорически недопустимы в этой литературной работе пропаганда войны, насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной вражды, призывы к насильственному изменению конституционного строя и прочее.

Подаваемые на конкурс материалы могут быть как на государственном, так и на официальном языке. Их в пяти экземплярах и электронном варианте с указанием фамилии, имени, отчества участника, его электронного адреса и телефона в запечатанном виде с пометкой "Жусуп Абдрахманов. Конкурс сценариев" следует подавать в Департамент кинематографии по адресу: город Бишкек, улица Логвиненко, 13.

Минкультом предусмотрен призовой фонд для победителя. Фильм о Жусупе Абдрахманове будет снят по лучшему из сценариев, участвовавших в конкурсе.


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URL: https://www.vb.kg/403897
Теги:
искусство, кино, конкурс, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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