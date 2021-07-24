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Детские бассейны в бишкекских дворах – мусор и разруха (фото)

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- Сергей Швец
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Отступившая ненадолго жара вновь заставила горожан искать для досуга прохладные места. А ведь раньше такие были в каждом микрорайоне. Речь о небольших дворовых бассейнах, большинство из которых в настоящее время превратились в помойки. Причем усилиями самих местных жителей.

Недавно VB.KG опубликовал материал о состоянии бишкекских озер, которые долгие годы являлись популярными местами отдыха для многих жителей столицы. Однако из-за наплевательского отношения столичных властей водоемы фактически уничтожены. И чтобы охладиться многим людям приходится пользоваться услугами частных бассейнов. Однако такая возможность есть далеко не у всех.

И эту проблему можно было бы частично решить, создав условия хотя бы для юных горожан. Тем более, что на это средств ушло бы еще меньше, а основные условия для этого уже созданы. Всего на всего нужно привести в порядок многочисленные дворовые бассейны, среди которых есть как большого объема резервуары, так и маленького, совсем для малышей.

Дабы показать каким серьезным потенциалом обладает столица, достаточно привести в пример всего несколько таких объектов. И начать с прекрасного бассейна в микрорайоне "Асанбай". Размеры его и территории вокруг позволяют вместить просто огромное количество народа, и никто никому не будет мешать. Здесь можно разместить зонтики с шезлонгами и поставить кафе, в котором продавать мороженое и прохладительные напитки. В такую жару как сейчас, сюда бы ринулись не только жители окрестных микрорайонов, но и других частей города.

Но состояние объекта таково, что нужно вложить довольно круглую сумму, дабы привести его в порядок. И вот здесь непонятна позиция столичных властей – почему не делают сами или не ищут инвестора? Искусственный водоем простаивает, а мог бы не только приносить пользу людям, но и довольно неплохие деньги в бюджет.

Хотя что говорить о таком крупном бассейне, когда даже до маленьких ни у кого не доходят руки. Вот пример из 4 микрорайона – двойной искусственный водоем для совсем маленьких и детей постарше. Сейчас он больше напоминает мусорку. И это, к слову, заслуга самих местных жителей, которые не могут донести отходы до мусорных контейнеров, стоящих буквально в двадцати метров от этого места.

Для сравнения, в 3-м микрорайоне точно такой же бассейн прекрасно работает и в нем купается детвора. Его взяли в аренду частные предприниматели и навели порядок. Ибо ждать активности от мэрии заведомо провальная идея.

Напоследок небольшой бассейн в 7-м микрорайоне. И таких там несколько. Даже такие крохотные объекты никто не может отремонтировать и запустить.

И здесь несколько проблем. Во-первых, ничего не надо самим горожанам. Уже давно бы могли хотя бы убрать мусор и как минимум обратиться с письменным заявлением к столичным властям с просьбой помочь в приведении объектов в порядок.

Ну а во-вторых, в городе уже много лет нет хозяина. Чиновникам совершенно плевать, что горожане очень ограничены в выборе мест для проведения досуга. И если их не подстегивать бесконечными жалобами и обращениями, то они даже из кабинетов своих выходить не будут.


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URL: https://www.vb.kg/403902
Теги:
бассейн, Бишкек, Лето, досуг, мэрия
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