МВД: ВОДИТЕЛЬ НЕ НАРУШАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

На сегодняшний день несоблюдения правил дорожного движения остается острой темой для нашей страны. Анализ статистических данных дорожно-транспортных происшествий показывает, что основная причина ДТП – это нарушение водителями правил дорожного движения: нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, вождение автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Все это в совокупности приводит к человеческим жертвам.

МВД настоятельно рекомендует, не превышать скорость в населенных пунктах, а также придерживаться всех правил дорожного движения.

Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую подобным поведением он несёт окружающим. Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно.

Соблюдение скоростного режима – мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников дорожного движения.

Уважаемые граждане! Ежедневно вы являетесь водителем, пассажиром или пешеходом. Будьте внимательны на дороге, дисциплинированны в пути, позаботьтесь о безопасности участников дорожного движения!

Водители помните, что от Вашего поведения на дороге зависит Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения!

Пресс-служба МВД КР