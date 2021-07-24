Олимпиада в Токио: Сегодня выступят Кубанычбекова и Петрашов

В первый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио (Япония), 24 июля, будут разыграны 11 комплектов медалей по стрельбе из лука, велогонкам, фехтованию, дзюдо, пулевой стрельбе, всемирному таэквондо и тяжелой атлетике.

От Кыргызстана в этом день будут выступать два спортсмена - Денис Петрашов и Каныкей Кубанычбекова, который 23 июля несли флаг на церемонии открытии Игр.

Расписание выступлений кыргызстанцев на 24 июля

Пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров

5:30 квалификация

Каныкей Кубанычбекова

Плавание, 100 метров брассом

16:00 предварительные заплывы

Денис Петрашов

Источник: akipress.org