Олимпиада в Токио: Сегодня выступят Кубанычбекова и Петрашов

В первый соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио (Япония), 24 июля, будут разыграны 11 комплектов медалей по стрельбе из лука, велогонкам, фехтованию, дзюдо, пулевой стрельбе, всемирному таэквондо и тяжелой атлетике.
От Кыргызстана в этом день будут выступать два спортсмена - Денис Петрашов и Каныкей Кубанычбекова, который 23 июля несли флаг на церемонии открытии Игр.
Расписание выступлений кыргызстанцев на 24 июля
Пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров
5:30 квалификация
Каныкей Кубанычбекова
Плавание, 100 метров брассом
16:00 предварительные заплывы
Денис Петрашов
Источник: akipress.org