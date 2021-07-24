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Вы просили – мы сделали! Тёмная тема в мобильном приложении MegaPay

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- Бакыт Стамов
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Следуя мировым тенденциям, компания MegaCom обновила дизайн мобильного приложения MegaPay, добавив для удобства пользователей долгожданную тёмную тему (Dark Mode).

В чем преимущества тёмной темы?

  1. экономит заряд батареи;
  2. создает комфортные условия для использования приложения при слабом освещении;
  3. позволяет сконцентрировать внимание на самых важных опциях кошелька.

Новая тёмная тема MegaPay, которую можно установить в "Настройках", соответствует предпочтениям продвинутых пользователей операционных систем iOS и Android, отвечает трендам интерфейса мобильного софта и придает приложению стильный вид.

Напомним, что расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяет:

  1. оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;
  2. пройти удаленную идентификацию онлайн;
  3. проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;
  4. погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;
  5. совершать моментальные денежные переводы на карты "Оптима24", "Халык Банк", MBank, "Бакай Банк", платежные карты "Элкарт" любого банка;
  6. заказать банковскую карту "Элкарт";
  7. привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;
  8. получать государственные услуги в онлайн-режиме;
  9. и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay – обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/403914
Теги:
#MegaCom, Мегаком
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