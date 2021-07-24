Вы просили – мы сделали! Тёмная тема в мобильном приложении MegaPay

Следуя мировым тенденциям, компания MegaCom обновила дизайн мобильного приложения MegaPay, добавив для удобства пользователей долгожданную тёмную тему (Dark Mode).

В чем преимущества тёмной темы?

экономит заряд батареи; создает комфортные условия для использования приложения при слабом освещении; позволяет сконцентрировать внимание на самых важных опциях кошелька.

Новая тёмная тема MegaPay, которую можно установить в "Настройках", соответствует предпочтениям продвинутых пользователей операционных систем iOS и Android, отвечает трендам интерфейса мобильного софта и придает приложению стильный вид.

Напомним, что расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяет:

оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг; пройти удаленную идентификацию онлайн; проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7; погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ; совершать моментальные денежные переводы на карты "Оптима24", "Халык Банк", MBank, "Бакай Банк", платежные карты "Элкарт" любого банка; заказать банковскую карту "Элкарт"; привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД; получать государственные услуги в онлайн-режиме; и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay – обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!