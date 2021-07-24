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В СНГ продолжится содействие рекультивации хвостохранилищ в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялось очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Особое внимание на нем, как сообщили в Исполкоме Содружества, было уделено реализации Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".

Данная программа, напомним, была утверждена в апреле 2012 года Межгосударственным советом существовавшего на тот момент Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). К ее исполнению приступили с 1 января 2013 года. Однако в связи с прекращением в последующем деятельности ЕврАзЭС Совет глав правительств стран СНГ в 2014 году решил реализовывать программу в рамках Содружества. И с тех пор данный вопрос рассматривался уже на многих заседаниях Экономического совета СНГ

Государства–участники проекта и размеры их взносов таковы: Россия - 75 процентов, Казахстан - 15, Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов. В качестве пилотных объектов были выбраны хвостохранилища в районе кыргызских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол.

Программа реализуется в два этапа. По итогам первого (2013–2016 годы), в частности, в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах. Одновременно проведены исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

В рамках второго этапа, рассчитанного на период до 2024 года, в Кыргызстане предусматривается проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах, подготовка национальных кадров по управлению проектами, разработка и осуществление мероприятий по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу. В сентябре 2017 года был заключен госконтракт с федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (специализированная организация "Росатома"), которое приняло на себя функции генподрядчика

В повестку нынешнего заседания Экономсовета вошел и ряд других актуальных вопросов. В их числе – взаимодействие в области производства, использования и продвижения изотопной продукции, использование атомной энергии в мирных целях в 2017–2020 годах, устранение барьеров во взаимной торговле, реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года. охрана и защита прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях и другие.


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URL: https://www.vb.kg/403916
Теги:
СНГ, хвостохранилища, Кыргызстан
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