Годовщина смерти Азимжана Аскарова. Хронология судебных дел

Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан" в связи с годовщиной смерти Азимжана Аксарова напомнила хронологию судебных дел правозащитника. Ниже приводим текст общественной организации:

"Лишенный прав - лишенный жизни". Годовщина смерти правозащитника Азимжана Аскарова

25 июля 2021 года - первая годовщина смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Он скончался в колонии, не дождавшись справедливого рассмотрения своего дела независимым и беспристрастным судом. Ему было 69 лет. К большому сожалению, Кыргызстан не выполнил Соображения Комитета по правам человека ООН в отношении его дела. Никаких мер по восстановлению нарушенных прав и свобод Аскарова не было сделано.

Всего было 45 слушаний по делу Аскарова: по основному делу, пересмотр дела, по Решению Комитета ООН, по имуществу и др. Дело осужденного правозащитника показывает всю суть работы судебной системы, слабые стороны и несостоятельность многолетней и дорогостоящей судебной реформы. Есть ли правда в судах?

Рассмотрим подробнее каждую статью обвинения и доводы адвокатов.

Последний приговор

13 мая 2020 года Верховный суд Кыргызской Республики оставил в силе приговор Чуйского областного суда от 24 января 2017 года. Напомню, Чуйский областной суд, в соответствии с Соображением Комитета ООН по Правам Человека, от 31 марта 2016 года, рассмотрев уголовное дело по новым обстоятельствам, приговором от 24 января, 2017 года, за небольшим изменением, оставил приговоры Базар-Коргонского районного суда от 15 сентября 2010 года и Жалал-Абадского областного суда от области от 10 ноября 2010 года.

Азимжан Аскаров осужден по п. 1,3 части 2 статьи 227, (захват заложников), ст.30, (соучастие), ст. 28, (покушение) на преступление, ч. 1 статьи 241, (незаконные хранение, боеприпасов к оружию), ч. 1, 2, 3 статьи 233, (организация, участие в массовых беспорядках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти), ст. ст. 30, 340 (соучастие в убийстве сотрудника правоохранительного органа) УК Кыргызской Республики. Постановлением Верховного суда Кыргызской от 2 декабря 2019 года деяние А. Аскарова переквалифицировано на новые статьи уголовного кодекса, в связи с декриминализации уголовного законодательства. Срок наказания в сторону уменьшения изменен по двум статьям.

Захват заложников

Это покушение (ст.39), соучастие (ст.43); на захват заложников (ст.244) совершенное группой лиц (п.1), с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (п.2) УК КР.

Из фабулы обвинения следует, что 12-го июня 2010 года большая группа граждан узбекской национальности собрались на кыргызско-узбекской границе у села Чек, Базар-Коргонского района для перехода в Республику Узбекистан. Как усматривается из приговора здесь был и Азимжан Аскаров. Примерно в 16.00 часов сюда прибыл глава Базар-Коргонской районной администрации Кубатбек Артыков для объяснения собравшимся возвращения домой.

Как следует из обвинения, "Азимжан Аскаров по предварительному сговору вместе с лидерами узбекской диаспоры Базар-Коргонского района Махамадкодиром Карабаевым и другими неустановленными следствием лицами в целях захвата главы государственной администрации Базар-Коргонского района – акима К.Артыкова в качестве заложника с целью принуждения военнослужащих пограничной службы Республики Узбекистан обеспечить им беспрепятственный пропуск через государственную границу".

Но в приговоре Чуйского облсуда про Республику Узбекистан ничего не говорится, но и не опровергается такая цель преступного деяния. По этому эпизоду обвинения в качестве свидетелей допрошено 11 лиц. Допрошенные военнослужащие пограничники показали, что не знают и не видели Артыкова и Аскарова. Командир отделения И.Муктаров показал, что 12.06.2010 г. на пограничном пропускном контроле было много гражданских людей, которые пытались попасть на территорию Узбекистана, на место приезжал аким района К.Артыков, который объяснял что-то людям. Но не видел, чтобы хватали К. Артыкова за руки или пытались взять в заложники. Из их показаний следует, что никто им не говорил, что взяли в заложники акима, и никто не обращался к ним с просьбой пропустить их на границу к пограничникам Узбекистана.

Что из себя предполагает состав преступления "захвата заложника"? Заложник - это человек насильственно задержанный в обеспечении выполнения каких-либо требований (предъявленных к тем, кто заинтересован в его освобождении). Для признания факта нахождения в заложниках нужны два признака: насильственное удержание лица и предъявление требований, необходимых для его освобождения. Только такие противоправные действия могут образовывать состав преступления.

Статья (ст.39) "Покушением на преступление" признается деяние, направленное на совершение преступления, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от воли лица. Из материалов дела следует, что аким приехал, побыл среди толпы 5 минут и быстро уехал, никто ему в этом не препятствовал, что подтверждается показаниями начальника погранзаставы Тагая Бекишева. "По происшествии времени на ПКК прибыли К. Артыков и Т.Сатаркулов со спикером сельского кенеша Эмилем Досовым… Я их попросил успокоить народ…" Аким подошел к людям, а те двое остались в стороне. К.Артыков отошел от поста примерно 5-7 метров, а я в то время остался возле шлагбаума и наблюдал за ними, там я увидел, что к нему стали подходить 200-300 человек, он пытался их успокоить, однако они не реагировали на него и требовали гарантии, что их не тронут и т.д. С ним разговаривали "Маматкадыр" "Гайрат" и другие неизвестные мне лица, и что-то ему выкрикивали и т.д., что кричали я не слышал. Я не видел хватали его за руки или пытались взять в заложники. Через некоторое время он сел на машину и уехал я не понял почему он быстро уехал прошло около 5 минут с его приезда". Таким образом, аким приехал, поговорил с людьми и благополучно уехал, то есть покушения на преступление по захвату заложника не было.

Избиение задержанного Аскарова сокамерником, который по делу проходил свидетелем (!)

Следующий эпизод, по которому осужден А.Аскаров ч.1, (Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), ст. 264 УК КР. При предъявлении обвинения и осуждении не указано, конкретно в каких указанных деяниях и в качестве кого он участвовал.

В Постановлении Генеральной прокуратуры и судебных документах говорится, что лица узбекской национальности 13.06.2010г. в с.Базар-Коргон, путем блокирования моста через реку Кара-Ункур, перекрыли стратегическую трассу Бишкек-Ош, соединяющую северную часть республики с южной частью, т.е. А.Аскаров и его соучастники, сами послужили "Детонатором" массовых беспорядков в Базар-Коргонском районе, поскольку по имеющейся информации (собирая людей и распространяя среди них лживую информацию, что к ним едут люди, чтобы их убить и т.п.), начались после того, как убили сотрудника милиции М.Сулайманова. Значить массовые беспорядки начались после того, как убили сотрудника милиции?!

О том, что массовые беспорядки начались после убийства сотрудника милиции, давали показания на судах бывшие и действующие сотрудники районного ГКНБ.

Для того чтобы доказать участие Аскарова в массовых беспорядках, на процессе в Чуйском областном суде 11 октября 2016 года, прокуроры в качестве свидетеля привели Мавлянбека Махмуджанова, представив его лицом узбекской национальности. Он дал показания, что 12 июня 2010 года приблизительно в 18:00 на улице Сайдуллаев увидел скопление людей, которые перегородили дорогу прицепом его трактора, там находились, М. Карабаев, Мамадалиева Минюра, А. Аскаров, поскольку он живет вдоль дороги, на следующий день 13 июня 2010 года слышал разговор М. Карабаева, Минюры и А. Аскарова, стоявших на улице Сайдуллаева о том, что они убили сотрудника милиции. Он сказал, что его тоже закрыли в ИВС, там он увидел А. Аскарова и со злости побил его, потому что из-за него сгорел дом одного из его родственников.

На процессе ему был задан вопрос, когда его закрыли в ИВС, сколько времени он там пробыл. Он ответил: "Не помню, кажется 15-16 июня". Как он сказал, пробыл он там 4-5 дней. Вопросы правозащитницы Толекан Исмаиловой на этом допросе остались без ответов: "За что его посадили в ИВС? В чем он подозревался? По чьему указанию или по какому процессуальному акту он был заключен в ИВС? Знакомился ли он с этим актом о водворении его в ИВС? Кто его посадил в ИВС? Кто его выпустил? По какому процессуальному акту?".

К материалам проверки Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по новым обстоятельствам приложен "Журнал вывода регистрации подозреваемых и обвиняемых ИВС Базар-Коргонского ОВД", в этом журнале М. Махмуджанов не значится. Чуйский областной Суд не дал критической оценки показаниям этого свидетеля.

В отказных материалах обнаружен интересный документ, согласно которому Махмуджанов был допрошен в качестве свидетеля. Свидетель водворен в ИВС?

Тот факт, что Аскаров был задержан 15 июня 2010 года в качестве подозреваемого в ИВС УВД Базар-Коргонского района, не подтверждается. Да, он не был задержан в качестве подозреваемого. Его просто без всякого процессуального оформления швырнули в ИВС, как позже сказал Аскаров.

В своей объяснительной Махмуджанов пишет, что 15 июня в камере ИВС произошла ссора с Азимжаном по поводу сгоревшего дома во время событий, и он толкнул его, Азимжан упал на пол.

Согласно показаниям Жамили Туражановой (в то время заместителя прокурора Базар-Коргонского района), 15 июня 2010 года она допросила Аскарова в качестве свидетеля и затем отпустила его домой. Аскаров утверждает, что 15 июня его избивали три или четыре милиционера. Могла ли Жамиля Туражанова отпустить А.Аскарова? Нет. Утром 16.06.2010г., в 09 часов на А.Аскарова был составлен протокол в порядке ст. 94 УПК КР, то есть задержания в качестве подозреваемого. Если бы Аскаров был отпущен, то для его привода на допрос нужно было следственное поручение, но в деле его нет.

Отсутствие лингвистической экспертизы по обвинению в призывах

По следующем эпизоду п. 1 ч. 2 ст. 313 УК КР "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)", непонятно, в чем вина Аскарова. Из приговора Чуйского областного суда: "А. Аскаров 12 июня 2010 года примерно в 21:00, сговорившись заранее вместе с жителями села Базар-Коргон М. Карабаевым, К. Акматовым, стали распространять национальный раздор между кыргызами и узбеками перед собравшимся на улице Сайдуллаева, в которой живут люди узбекской национальности, призывали узбекскую диаспору проявить насилие в отношении людей кыргызской национальности, агитировали перекрыть улицы и дороги, ведущие в село Базар-Коргон. В результате его незаконной агитации узбекская диаспора установила, изготовленные вручную ограждения на следующих улицах села Базар-Коргон: Сайдуллаев, Даможанов, Курбанов, Жалал-Абад, С. Рахимов и Тажибаев. В результате были препятствия в ведении деятельности органов власти государственного управления, хозяйственно-бытовых и торговых предприятий и в селе Базар-Коргон имели место масштабные правонарушения".

В диспозиции этой статьи указано, что массовые беспорядки сопровождающиеся с насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного орудия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти. Это обвинение применимо если большая группа людей совершила указанные деяния. В предъявленном Азимжану Аскарову обвинении по массовым беспорядкам не приведено ни одного случая, где бы толпа людей, к которой причисляют Аскарова, совершила бы насилие, погромы, поджоги, уничтожили имущества, применили огнестрельное оружие и оказали бы вооружённое сопротивление представителю власти.

Согласно обвинению, после слов Аскарова лица узбекской национальности поставили баррикады. Но эти баррикады не подпадают к перечисленным признакам. Это обстоятельство ещё раз свидетельствует, что статья 233 УК также была неправильно квалифицирована.

Кто определил, что это действия, направленные на возбуждение национальной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку национальной принадлежности?

В деле нет лингвистической экспертизы, обязательной в подобных случаях. "Определение наличия или отсутствия словесного призыва на, возбуждение межнациональной вражды, его состава, правильная квалификация деяния без проведения психолого–лингвистического исследования текста невозможно", говорится в брошюре, разработанной Генеральной прокуратурой, Верховным судом для работников судей прокуроров, адвокатов и т.д. Таким образом, утверждения обвинения о возбуждении Аскаровым межнациональной розни целиком основано на догадках и предположениях.

Патроны и подаренные компакт-диски о праздновании мусульманских праздников

Обвинение по статье 241 части 1 УК КР "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" основано на том, что при обыске дома А.Аскарова были изъяты 10 патронов от пистолетов марки "ПМ" и "АПС" калибра 9 мм. В деле не проведена дактилоскопическая экспертиза отпечатков пальцев на патронах. Аскаров говорил, что патроны ему подброшены.

В судебном акте говорится, что Аскаров взял в качестве подарка компакт-диски "Айт" и "Курбан Айт" у сына имама Кара-Суйской мечети Рафика (вероятно, экс-имама Рашота Камалова) и незаконно хранил у себя дома. Якобы эти материалы принадлежат запрещенной религиозно-экстремистской партии "Хизбут-Тахрир", ни это не было подтверждено соответствующей экспертизой. Нет экспертизы, которая бы выявила принадлежность информационных материалов запрещенной партии, но есть формулировка об их незаконном хранении дома.

Обвинения в убийстве

Эпизод ст. 43, (соучастие) ч.2 убийство п. 8 (в связи с осуществлением данным лицом служебной, профессиональной деятельности) ст. 130 УК Кыргызской Республики. В показаниях лиц, допрошенных на судебном заседании в Чуйском областном суде 1 ноября 2016 года, осужденных вместе с А. Аскаровым усматриваются, что в нарушение требований ряда статей Конституции КР, основных принципов, закрепленных в нормах уголовно-процессуального и уголовного кодекса (уважение чести и достоинства личности, недопустимости применения угроз, насилия, законности, справедливости, гуманизма) расследование проходило с унижением человеческого достоинства, жестокого обращения, с пытками и запугиванием, с тем, чтобы выбить нужные следствию показания против А.Аскарова.

Опрошенные на процессе в Чуйском областном суде 8 ноября 2016 года в качестве дополнительных свидетелей: Осмонов, П. Акбарова, А. Осмонова, О. Халбаева, Ш. Акбаратов - соседи и знакомые сообщили, что 13 июня 2010 года примерно в 08:00-08:30 часов видели А. Аскарова как он стоял возле своего дома с людьми.

Допрошенные на судебном процессе осужденные вместе с А.Аскаровым: Д. Розубаев, Э. Расулов и И. Абдураимов,, М. Кочкаров, М. Мамадалиева, рассказали как с них требовали дать показания против А.Аскарова. Кочкаров рассказал об избиениях, применении электрического тока, заламывании пальцев. Мамадалиева на процессе со слезами на глазах рассказала, что когда её доставили в Базар-Коргонское ОВД, с неё потребовали за освобождение 5 тысяч долларов. Она сказала, что у неё нет таких денег. Ей сказали, что Аскаров сам дал показания против неё, и поэтому она должна дать показания, что он был на мосту в тот день, когда был убит сотрудник милиции. Ей угрожали, что посадят сына, над которым тоже издевались. Она заявила: "Нас били, чуть ли не землю заставляли есть, и Аскарова в том числе". Суд в приговоре указал, что эти показания Мамадалиева дала в целях избегания ответственности. Странный вывод суда?! Она осуждена. Эти же выводы суда сделаны на догадках. Аксиома судопроизводства, что приговор суда не может быть построен на догадках.

Адвокаты на судебном процессе дважды обращались к суду поручить прокуратуре провести проверку по указанным выше устным сообщениям о преступлении, тем более тяжком. Ходатайства остались без удовлетворения.

Суд принял показания сотрудников правоохранительных органов, а показания соседей и родственников о том, где находился Аскаров на момент совершения убийства - нет, посчитав их заинтересованными лицами.

Подытоживая, адвокаты отмечают неправильное применение статей обвинения, нарушение принципа точного установления основания для привлечения к уголовной ответственности за преступление, а также всех признаков состава преступления. Обвинительный приговор основан на предположениях, нет достоверных доказательствах, по делу не исследованы все возникшие обстоятельства, а имеющиеся противоречия в доказательствах не выяснены и не оценены.

Таким образом сама идея, заложенная законодателем в уголовного законодательстве основанная на общечеловеческих ценностях, нравственных представлениях общества, принципах справедливости, гуманизма, а также общепризнанных нормах международного права, судами проигнорирована.

За пытки никто не наказан

Известно, что много лет Аскаров занимался правозащитной деятельностью, защищая уязвимых, малоимущих, осужденных, жертв пыток. Является ли обвинение и осуждение Аскарова местью за его профессиональную деятельность?

После произвольного ареста и в последующем он сам подвергся пыткам и жестокому обращению. Его многочисленные заявления о пытках не дали результата - никто не был привлечен к ответственности.

31 марта 2016 г., после многолетнего детального рассмотрения и обмена мнениями как с адвокатом Аскарова, так и с правительством Кыргызстана, Комитет по правам человека ООН вынес свое решение. Комитет установил, что в отношении Аскарова были нарушены: право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение достоинства в местах содержания под стражей, право не подвергаться пыткам или жестокому обращению и право не подвергаться произвольному задержанию. Комитет указал, что в целях обеспечения Аскарову эффективных средств правовой защиты Кыргызстан должен предпринять надлежащие шаги по его немедленному освобождению и по отмене обвинительного приговора. Комитет также указал, что Кыргызстан должен обеспечить Аскарову адекватную компенсацию в связи с ухудшением состояния его здоровья в тюрьме и при необходимости провести новый суд, который отвечал бы стандартам справедливого разбирательства.

Адвокаты неоднократно обращались к властям об освобождении страдающего серьезными заболеваниями Аскарова по гуманитарным соображениям, но все было тщетно. Человека загубили. Лишенный прав - лишенный жизни".