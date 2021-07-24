На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь произошла перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня, 24 июля 2021 года, произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным ведомства, началось все с того, что в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничья Республики Таджикистан без согласования с кыргызской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка.

"На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители. На требования кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Более того, граждане Республики Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка между жителями КР и РТ, переросла в драку и закидывание камнями в друг друга.

В ходе конфликта со стороны пограничников ПВ ГКНБ РТ были произведены выстрелы в сторону Кыргызской Республики. В ответ пограничники ПС ГКНБ КР произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана.

В результате перестрелки раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев.

В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей Сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

Обстановка характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении Погранслужбы.