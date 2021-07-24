Сотрудникам УОБДД провели инструктаж по предупреждению ДТП среди детей

Служба общественной безопасности МВД КР совместно с Министерством образования и науки КР и Министерством чрезвычайных ситуации КР провели занятие с сотрудниками УОБДД по ГУВД Чуйской области по предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних детей во время летнего периода. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, данное мероприятие было исполнено по итогам протокольного совещания председателя кабинета министров КР, а также по требованию руководства МВД КР.

"В целях профилактики недопущения дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних детей и взаимодействия между службами ОВД КР до личного состава УОБДД по ГУВД Чуйской области был доведен приказ МВД КР "О мерах совершенствования деятельности ОВД КР по профилактике правонарушений несовершеннолетних". Дано указание Управлению по обеспечению безопасности дорожного движения принять эффективное меры, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, на постоянной основе проводить различные профилактические мероприятия, по правилам дорожного движения среди детей и подростков, проводить встречи с родителями и объяснять их ответственность в воспитании детей безопасному поведению на дорогах.

Служба общественной безопасности МВД Кыргызской Республики обращается к гражданам и просит соблюдать правила дорожного движения, и не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также, обращается к родителям соблюдать бдительность в отношении несовершеннолетних детей, в особенности в летний период времени, так как во время каникул дети зачастую предоставлены сами себе".