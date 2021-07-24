Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

Сотрудникам УОБДД провели инструктаж по предупреждению ДТП среди детей

193  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служба общественной безопасности МВД КР совместно с Министерством образования и науки КР и Министерством чрезвычайных ситуации КР провели занятие с сотрудниками УОБДД по ГУВД Чуйской области по предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних детей во время летнего периода. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, данное мероприятие было исполнено по итогам протокольного совещания председателя кабинета министров КР, а также по требованию руководства МВД КР.

"В целях профилактики недопущения дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних детей и взаимодействия между службами ОВД КР до личного состава УОБДД по ГУВД Чуйской области был доведен приказ МВД КР "О мерах совершенствования деятельности ОВД КР по профилактике правонарушений несовершеннолетних". Дано указание Управлению по обеспечению безопасности дорожного движения принять эффективное меры, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, на постоянной основе проводить различные профилактические мероприятия, по правилам дорожного движения среди детей и подростков, проводить встречи с родителями и объяснять их ответственность в воспитании детей безопасному поведению на дорогах.

Служба общественной безопасности МВД Кыргызской Республики обращается к гражданам и просит соблюдать правила дорожного движения, и не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также, обращается к родителям соблюдать бдительность в отношении несовершеннолетних детей, в особенности в летний период времени, так как во время каникул дети зачастую предоставлены сами себе".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403923
Теги:
дети, ПДД, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  