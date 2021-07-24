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Сариев: "Смешанная избирательная система – та самая золотая середина".

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- Н Крайнова
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Согласно новой Конституции КР, в парламенте будет 90 депутатов. Избирать их, согласно законопроекта о выборах, будут по смешанной системе - 35 депутатов по одномандатным округам, остальные 55 - по партийным спискам.

Смешанная избирательная система - это совокупность двух систем: пропорциональной и мажоритарной. При этом часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

Как считает политолог Марс Сариев, смешанная избирательная система – это та самая золотая середина.

По его словам, Кыргызстан уже видел негативные результаты выборов по партийным спискам. "При пропорциональной системе получилось так, что партии лоббируют интересы только некой группировки людей, а Жогорку Кенеш уже стал напоминать закрытое акционерное общество. В парламент пробрались люди с золотыми мандатами, в основном олигархи, состоятельные люди. В первой двадцатке партийных списков оказались люди с толстыми кошельками, которые лоббировали свои бизнес интересы, но не интересы страны.

Выборы по мажоритарной системе, если брать в чистом виде, тоже не лишены недостатков. При такой системе был сильный региональный перекос, потому что одномандатники у нас являлись результатом клановых, корпоративных, родоплеменных отношений. Поэтому, если бы все 90 депутатов избирались по мажоритарной системе, возник бы региональный перекос, оттуда и недовольства населения" – говорит эксперт.

Поэтому, как отмечает он, смешанные выборы - оптимальный вариант, так как она создает ту самую золотую середину и баланс, когда голосование по партийным спискам будет нивелировать перекос по одномандатным округам и наоборот.

Что касается предложения группы депутатов ЖК о том, что стоит ввести и преференциальное голосование, чтобы избиратели выбирали не только партию, но и выбирали кандидата из партийного списка, Марс Сариев предостерег, что в этом случае придется забыть о гендерном равенстве в Жогорку Кенеше, правах ЛОВЗ и молодежи.

"Я более чем уверен, что при преференциальном голосовании пройдут известные авторитеты, даже авторитеты криминального характера. В некоторых районах наверху окажутся местные криминальные авторитеты или их ставленники. Такие перекосы были в Италии, когда итальянская мафия фактически парализовала парламентскую систему этой страны. Они только в 90-х годах избавились от этого перекоса" – сказал политолог.

Он отметил, что преференциальное голосование (отдельно за кандидатов из партийного списка) нецелесообразно при смешанной системе выборов, так как избиратели сами могут определять наиболее предпочтительного кандидата голосуя за "одномандатника".


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URL: https://www.vb.kg/403926
Теги:
выборы, Бишкек, Кыргызстан, политика, Марс Сариев
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