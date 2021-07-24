Учебник по основам SMM на кыргызском языке вышел в Кыргызстане

Эксперт по продвижению через социальные сети Салтанат Жумакалый кызы разработала руководство "Краткое введение в SMM" на кыргызском языке для начинающих SMM-специалистов, стартаперов и предпринимателей.

Из электронного издания, которое содержит всего 54 страницы, читатель получит базовую информацию по популярным интернет-платформам, научится работать с социальными сетями для продвижения своих товаров и услуг и узнает о новых профессиях в области коммуникаций.

Какую социальную платформу выбрать для успеха бизнеса? Как открыть страницу и сделать ее интересной? Какие инструменты можно использовать для увеличения количества посетителей и защиты популярного аккаунта от взлома? Как вести торговлю через Instagram? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в кратком "путеводителе" для бизнеса.

- Как гласит основной закон экономики, "там, где есть спрос, там и предложение" или там, где есть потенциальные покупатели, руководитель должен быть готов предоставить свои товары или услуги. Быть владельцем бизнеса и не находиться в сети – большой недостаток. Поэтому сегодня сложно представить успешный бизнес, будь то крупное предприятие или небольшой магазин одежды, без тесной связи с интернетом, - отмечает автор руководства Салтанат Жумакалый кызы.

Самой популярной и эффективной площадкой для продвижения своего дела является Instagram.

- На примере этой соцсети я рассказываю, как с ней работать, какие платные и бесплатные варианты продвижения есть, чего нужно остерегаться и как защитить свой аккаунт от хакеров. В конце руководства размещено небольшое описание всех популярных профессий в области коммуникаций. Эта информация нужна для того, чтобы видеть разницу, к примеру, между SMM-специалистом и копирайтером, и понимать, как в коммерческом предложении складывается стоимость пакета услуг, которые будут предоставлять несколько специалистов, - объясняет Салтанат Жумакалый кызы.

Сегодня на рынке Кыргызстана большое разнообразие курсов по маркетингу. Однако, по наблюдениям эксперта, большинство из них только "съедают" у человека время и деньги. В конечном счете, он понимает, что получил скудные знания, которые мог бы приобрести самостоятельно. Еще одна проблема заключается в том, что жители регионов, маленьких городов и сел страны, ограничены в доступе к пособиям на кыргызском языке.

- Я очень надеюсь, что это руководство будет полезным многим, поскольку есть запрос на получение знаний в области SMM, а также на эффективное продвижение своих услуг и товаров, - подытожила автор.

Руководство "Краткое введение в SMM" пока будет распространяться бесплатно в электронном виде. Его можно всегда держать под рукой в своем телефоне, предварительно зарегистрировавшись и выполнив все инструкции.

В скором времени эксперт по продвижению через социальные сети Салтанат Жумакалый кызы планирует также открыть курсы по SMM на кыргызском языке за символическую плату, чтобы дать знания и помочь разобраться в этой области жителям регионов, у которых нет возможности приехать в Бишкек.