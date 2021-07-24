Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

Учебник по основам SMM на кыргызском языке вышел в Кыргызстане

238  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксперт по продвижению через социальные сети Салтанат Жумакалый кызы разработала руководство "Краткое введение в SMM" на кыргызском языке для начинающих SMM-специалистов, стартаперов и предпринимателей.

Из электронного издания, которое содержит всего 54 страницы, читатель получит базовую информацию по популярным интернет-платформам, научится работать с социальными сетями для продвижения своих товаров и услуг и узнает о новых профессиях в области коммуникаций.

Какую социальную платформу выбрать для успеха бизнеса? Как открыть страницу и сделать ее интересной? Какие инструменты можно использовать для увеличения количества посетителей и защиты популярного аккаунта от взлома? Как вести торговлю через Instagram? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в кратком "путеводителе" для бизнеса.

- Как гласит основной закон экономики, "там, где есть спрос, там и предложение" или там, где есть потенциальные покупатели, руководитель должен быть готов предоставить свои товары или услуги. Быть владельцем бизнеса и не находиться в сети – большой недостаток. Поэтому сегодня сложно представить успешный бизнес, будь то крупное предприятие или небольшой магазин одежды, без тесной связи с интернетом, - отмечает автор руководства Салтанат Жумакалый кызы.

Самой популярной и эффективной площадкой для продвижения своего дела является Instagram.

- На примере этой соцсети я рассказываю, как с ней работать, какие платные и бесплатные варианты продвижения есть, чего нужно остерегаться и как защитить свой аккаунт от хакеров. В конце руководства размещено небольшое описание всех популярных профессий в области коммуникаций. Эта информация нужна для того, чтобы видеть разницу, к примеру, между SMM-специалистом и копирайтером, и понимать, как в коммерческом предложении складывается стоимость пакета услуг, которые будут предоставлять несколько специалистов, - объясняет Салтанат Жумакалый кызы.

Сегодня на рынке Кыргызстана большое разнообразие курсов по маркетингу. Однако, по наблюдениям эксперта, большинство из них только "съедают" у человека время и деньги. В конечном счете, он понимает, что получил скудные знания, которые мог бы приобрести самостоятельно. Еще одна проблема заключается в том, что жители регионов, маленьких городов и сел страны, ограничены в доступе к пособиям на кыргызском языке.

- Я очень надеюсь, что это руководство будет полезным многим, поскольку есть запрос на получение знаний в области SMM, а также на эффективное продвижение своих услуг и товаров, - подытожила автор.

Руководство "Краткое введение в SMM" пока будет распространяться бесплатно в электронном виде. Его можно всегда держать под рукой в своем телефоне, предварительно зарегистрировавшись и выполнив все инструкции.

В скором времени эксперт по продвижению через социальные сети Салтанат Жумакалый кызы планирует также открыть курсы по SMM на кыргызском языке за символическую плату, чтобы дать знания и помочь разобраться в этой области жителям регионов, у которых нет возможности приехать в Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403927
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  