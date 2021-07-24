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Эксперт: с финтехом от Самата Ибраева Кыргызстан может стать страной-изгоем

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- Александра Василькова
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Кандидат экономических наук, доцент, независимый эксперт Рысбек Джумаканов раскритиковал инициативу депутата Самата Ибраева, активно продвигающего в настоящее время поправки к закону "О Национальном банке", предполагающие создание платформы для финтеха. Эксперт считает, что если предлагаемые изменения будут приняты, то республика имеет шансы превратиться в "прачечную" для отмывания преступных денег, т.е. стать страной-изгоем.

К утверждениям членов продвигающей законопроект инициативной группы о том, что Кыргызстан чудесным образом преобразуется в финансовый хаб Центральной Азии, подвинув при этом Узбекистан и Казахстан, Рысбек Джумаканов относится скептически.

- Депутат сам говорит, что две самые крупные и самые богатые страны региона уже делают шаги по направлению к финтеху и тут же обещает, что мы в отсутствии ресурсов – финансовых, технологических и человеческих, какими обладают РУз и РК – имеем все шансы опередить их. Тезис о КР как международном финансовом центре (МФЦ) – это чистой воды утопия. Для того, чтобы получить подобный статус надо очень много потрудиться в различных сферах, - считает доцент.

По его словам, успех внедрения подобных инноваций может быть гарантирован только в странах со стабильно растущей экономикой. Кыргызстану же, к сожалению, еще очень далеко до этого.

- Причем уверенный и постоянный рост должен быть не только в экономике. Добросовестным инвесторам нужно, чтобы в стране четко и неукоснительно исполняли законодательство, которое само по себе должно быть очень ясным и прозрачным. Нам нужно заручиться доверием основных мировых игроков, торговых партнеров и соседей к нашей экономике и национальной валюте. А еще показать низкий уровень инфляции, безработицы, демонстрировать прогресс по другим качественным показателям. Судите сами, насколько мы готовы к этому, если даже Казахстан со своими колоссальными ресурсами, а также довольно высоким экономическим статусом на международной арене, до сих пор не может полномасштабно реализовать проект МФЦ "Астана", - говорит Рысбек Джумаканов.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, инициатива Самата Ибраева содержит в себе весьма опасные моменты, способные разбалансировать на сегодня достаточно стабильную финансовую систему республики.

- Одна из серьезных, на мой взгляд угроз, исходит из предложения Нацбанку разрабатывать и проводить совместную с Правительством политику развития финансового рынка. Это напрямую нарушает основополагающий принцип независимости Национального банка. На этапе становления банковской системы независимость регулятора от центральных и местных органов власти гарантировали, чтобы Национальный банк не отвечал по обязательствам правительства. Логика заключается в том, чем независимее Нацбанк от правительства, тем меньше шансов для разгона инфляции. Ведь, если рычаг от денежного печатного станка будет в руках правительства, то вместе с ним будет и соблазн просто напечатать денег для выполнения правительственных программ, - поясняет свою позицию эксперт.

Он также напоминает, что на сегодня банковская система республики – это, пожалуй, единственный реальный сектор экономики, который дает реальную отдачу в бюджет КР.

- Далее, в КР отсутствует правовая база по регулированию, и, соответственно, применение цифровых технологий, в т.ч.по "финтеху". Этот пробел, весьма негативно влияет, а точнее, сдерживает дальнейшее развитие цифровых технологий. Следует признать, что в КР в той или иной мере уже действуют ряд компаний и фирм, которые применяют цифровые технологии в обслуживании клиентов. Насколько мне известно, регулятор разработал проект Закона КР о виртуальных активах, но вопрос в том, когда его примут? Надо в срочном порядке принимать данный закон – главная идея неотложной скорости – это создание правовых рамок регулирования основных игроков, которые работают с виртуальными активами, - говорит эксперт.

Он отмечает, что очень странно звучит предложение о размере капитала финтехкомпаний, который, как считает Ибраев, придут в нашу страну после принятия закона.

- Предлагается установить его на уровне 3 процентов от уставного капитала банка (сегодня это 600 миллионов сомов), то есть в размере 18 миллионов сомов. Что это означает? Известно, что капитал финансовой организации является основным критерием ее ответственности перед обществом – за это бьются национальные регуляторы со своими локальными коммерческими банками в части увеличения уставного капитала. А нам зачем-то предлагают максимально снизить эту ответственность, - резюмирует Рысбек Джумаканов.

Далее, по мнению эксперта, использование счетов регулятора и другие реалии Кыргызстана, предлагаемые депутатом ЖК, могут и скорее всего приведут к тому, что банковская система КР имеет большие шансы стать "прачечной".

- Достаточно сдать в любой банк чемодан с деньгами, как этот чемодан автоматически "отмылся" и стал готовым для обслуживания. Но в банках КР имеются специализированные процедуры, исполнения которых требует законодательство по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем и для финансирования терроризма. Под видом так называемого финтеха предлагается создавать структуры с копеечным капиталом – т.е. с копеечной ответственностью перед обществом. Причем, эти структуры смогут спокойно обходить требования ПФТД/ЛПД, поскольку их деятельность не регулируется в отличии отбанков. Кроме того, существующие финансовые технологии позволяют создавать разнообразные "серые схемы", позволяющие тайно от государства перенаправлять финансовые потоки куда и кому угодно, - отмечает Джумаканов.

Аналитик обозначил риски, которые станут очень актуальными для Кыргызстана, если поправки по финтеху все-таки будут приняты:

  1. страновой - из-за того, что у КР появится возможность "отмыва" денег, полученных преступных путем;
  2. кредитный риск и риск ликвидности – это означает, что наши кредиторы (международные финансовые институты вроде МВФ, Всемирного банка) потребуют оперативной выплаты долгов, со всеми вытекающими последствиями, не исключая объявление Правительством дефолт КР;
  3. также у страны появится репутационный риск, т.е. все счета банковской системы, находящиеся за рубежом, заморозят, включая счета Национального банка, а страна превратится в страну-изгоя перед всем миром, никто не захочет иметь с КР дело.

Поэтому, как считает эксперт, надо очень тщательно подходить к таким предложениям с точки зрения, с одной стороны, клиентов, а с другой – последствия для экономики КР в целом. В банковском законодательстве КР имеется возможность в качестве "пилотного" проекта апробировать все новшества, в т.ч. и внедрение новых цифровых услуг. Речь идет о так называемой "регулятивной песочнице", которую регулятор специально ввел в закон КР "О Национальном банке и банковской деятельности" в прошлом году. В рамках регулятивной песочницы можно и нужно тестировать в том числе и предложения депутата Самата Ибраева, и только после анализа полученных результатов, принимать решения о вводе или не вводе новых услуг в виде изменения в законодательство КР. Другими словами, надо помнить, что всякое новшество может очень сильно повлиять на экономику, а через экономику на общество в целом.


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URL: https://www.vb.kg/403929
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Нацбанк, Национальный Банк, Депутат
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