Заключенные женской колонии просят президента Садыра Жапарова о помощи

Заключенные исправительной женской колонии №2 в селе Степном обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи. Об этом редакции VB.KG рассказал председатель фонда "Voice of Freedom" Батыр Ботобеков. По его словам, женщины-заключенные утверждают, что "из 250 заключенных больны 50, а некоторые женщины падают на построениях от слабости, а лекарств недостаточно".

- Сегодня содержащиеся в исправительной колонии №2 в селе Степном сообщили о массовом заражении короновирусной инфекции в колонии. "У меня самой уже месяц держится температура выше 39, кости и мышцы ломит, слабость и головная боль, просим Вас помочь, подключите СМИ", сообщила мне одна заключенная, - рассказал представитель фонда и добавил, что назвать свое имя девушка отказалась из-за боязни наказания.

Также правозащитник сообщил, что по информации женщин из колонии, вчера была проведена прокурорская проверка, и сегодня в колонию были направлены врачи с экспресс-тестами. "Среди примерно 250 женщин в колонии, положительный результат был выявлен у более 50 женщин. Нас нормально не лечат, в тяжелых случаях вводят укол цифозолин/антибиотик, даже парацетамола уже не дают, родные как могут помогают, нам приходится здесь очень тяжело, здесь творится какой-то кошмар, на утренней и вечерней проверке женщины просто падают", сообщают содержащиеся в колонии.

Женщины также обратились с письмом на имя Президента Кыргызской Республики: "Уважаемый Президент КР просим Вас не оставлять без внимания нашу просьбу, уделите внимание на наше здоровье, выделите медикаменты, так как ситуация очень критическая! Мы ведь тоже чьи-то мамы, дочери и сестры которые хотели бы вернуться здоровыми домой!", - процитировал Ботобеков заключенных.

Поступившая информация в срочном порядке мною была передана по горячей линиям Национальному центру по предупреждению пыток и Аппарату Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики.