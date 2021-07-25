СМИ РТ: Пограничники КР не дали жителям села Чоркух провести субботник

СМИ Таджикистана выдвинули свою версию прошедшего конфликта на кыргызско-таджикской гранрице:

"В приграничной зоне "Куммазор" джамоата Чоркух в Исфаре произошёл очередной конфликт между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщили [urlhttps://asiaplustj.info/]"Азия-Плюс"[/url] в джамоате Чоркух.

По словам источника, жители джамоата Чоркух хотели провести субботник в местечке "Куммазор".

"Когда жители вышли на субботник, кыргызские пограничники не дали им это сделать. Они провоцировали своих граждан, те бросали в наших граждан камнями, а пограничники стреляли в сторону наших граждан", - сказал источник.

По его словам, "Куммазор" - старинное лечебное местечко, которое ежегодно убирается методом хашара.

"Почему нам не разрешают чистить собственный "Куммазор". Это историческое место, это наша территория, и сотни лет здесь лечится таджикский народ", - сказал источник.

При этом он отметил, что таджикские пограничники ответили ответным огнем, стрельба продолжалась 10-15 минут. Но он не сказал, были ли раненные и пострадавшие.

В пресс-службе администрации Исфары подтвердили факт конфликта в приграничном джамоате, и сообщили, что в настоящее время делегация во главе с мэром города едет на место конфликта.

Между тем, врач местной больницы сообщил "Азия-Плюс", что одного солдата с огнестрельным ранением отправили в городскую больницу.

"Сегодня, около 10:30, со стороны "Куммазора" привезли солдата 2002 года рождения с огнестрельным ранением правой ноги. Мы оказали ему первую помощь и отправили в травматологическое отделение ЦРБ Исфары. Нам неизвестно, как он получил ранение, но те, кто привезли его в больницу, сказали, что он сам случайно прострелил себе ногу", - сказал источник в больнице джамоата Чоркух".