Бишкеский градоначальник обратил внимание на тротуар на улице Боконбаева

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов поручил городским службам привести в порядок тротуар на улице Боконбаева. Это произошло во время одной из инспекций.

Изначально чиновник приехал с проверкой на улицу Туголбай Аты, где в настоящее время ведутся ремонтные работы на отрезке от Ибраимова до Орозбекова. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,3 километра, а ширина проезжей части - 15,6 метра. Помимо самой дороги, китайские подрядчики приводят в порядок тротуары и ирригацию.

Кроме того, Кудайбергенов прогулялся по пешеходной дорожке на улице Боконбаева. А она, надо сказать, пребывает в ужасном состоянии на протяжении многих лет. Хотя вроде бы и центр города, но чиновники наведываются сюда крайне редко.

Исполняющий обязанности мэра поручил муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" в кратчайшие сроки начать ремонт.

Так, может, Бактыбеку Кудайбергенову стоит почаще гулять по городу? Так делал, например, Нариман Тюлеев, который каждое утро выезжал в разные районы и смотрел, что там происходит. И в первую очередь стоило бы заглянуть на улицы Уметалиева, Токтогула, Льва Толстого. Вероятно, глава столицы будет крайне удивлен тому, что на этих оживленных магистралях тротуаров местами вообще нет. Можно еще заехать на Асаналиева, Фучика или проспект Жибек Жолу. Там ситуация ничуть не лучше. И везде полно пешеходов.

Да мало ли где нужен хозяйский глаз.