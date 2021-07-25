Посольство КР в РФ рассказало о ситуации с выдворением сограждан

На сегодняшний день фактов массовых депортаций и выдворений граждан Кыргызской Республики за пределы Российской Федерации не наблюдается. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ в ответ на соответствующее недавнее заявление депутата Жогорку Кенеша.

В дипмиссии в этой связи напомнили об Указе президента РФ от 15 июня 2021 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Данным документом установлено, что до 30 сентября текущего года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения об административном выдворении за пределы страны.

По информации генеральных консульств и канцелярий посольства, за июль в общей сложности со всех регионов России было выдворено всего 18 граждан КР.

Вместе с тем отмечается, что на момент подготовки данной информации в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦВСИГ) в селе Сахарово Московской области пребывали девять граждан Кыргызстана. Из них пятерых предусматривается вернуть на родину до конца июля, остальных - в начале августа, после вступления в силу судебных решений. При этом один кыргызстанец будет содержатся в ЦВСИГ до принятия решения по заявленному им ходатайству о предоставлении временного убежища.

Также сообщается, что в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту ГУ МВД РФ по Москве, находятся 65 граждан КР. Они были помещены сюда по результатам событий 12 июля возле столичного метро "Кузьминки", где произошла массовая драка мигрантов.

В настоящее время, проинформировали в дипмиссии, компетентными органами Российской Федерации продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к этому конфликту. Вопрос находится на контроле посольства, принимаются все необходимые меры по защите прав граждан КР.