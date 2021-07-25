Ветераны ВМФ в Бишкеке возложили цветы к вечному огню (фото)

Ветераны ВМФ в Кыргызстане провели в Бишкеке празднование дня Военно-морского флота, который традиционно празднуется в последнее воскресенье июля.

- В организацию входят ветераны военно-морского флота, также мы объединились с морпехами-ветеранами, которые проживают в Кыргызстане, и надеемся к нам присоединятся все, кто служил на флоте и сейчас проживают в регионах. Мы зарегистрировались в 2014 году и хотим сохранить память о временах службы на флоте. И хотелось бы рассказывать нашим землякам о том, как служили уроженцы Киргизской ССР в Советское время, - рассказал руководитель общественной организации "Военные моряки-кыргызстанцы" Ишен Джумалиев.

Ровно в 9.00 утра к воротам Ала-Арчинского кладбища прибыли офицеры и матросы, которые когда-то служили на флоте, их дети, представители ветеранских организаций.

- У нас традиция, в этот день мы посещаем могилу единственного в Центральной Азии вице-адмирала Марата Темирова. Приглашаем его сына Артура Темирова и других родных. В этот раз после возложения венков и цветов, будет прочитана молитва и состоится флотская минута молчания. Состоится митинг-реквием. Молодые должны знать преданного делу флота офицера. нашего земляка, которым мы гордимся вице-адмирала Марата Темирова. Напомню, что считается, что на флоте служили более 7 тысяч уроженцев Киргизской ССР. И затем на площади Победы состоится торжественное мероприятие, показательные выступления военно-спортивного клуба "Пантера", который курирует морские пехотинцы, и небольшой концерт, - пояснил представитель организации Усен Кольбаев.

Все что запланировано было проведено, помимо этого, самым активным и преданным у Вечного огня были вручены медали "За преданность флоту", которые вручали представители военного атташата при Посольстве России в Кыргызстане.

Показательные выступления курсантов военно-патриотического кулба "Пантера" удивили взрослых моряков-ветеранов.

Особым подарком для всех друзей флота стала увертюра в исполнении капитана первого ранга Джумабаева , который играл на балалайке. В окружении флотской формы, атрибутики, флагов Кыргызстана мелодия прозвучала очень трогательно. Посвятили ее моряки дружбе Кыргызстана и России и памяти всех моряков, которые отдали жизнь за Родину, и в честь 80-летия начала Великой отечественной войны.

То, что военные моряки трепетно относятся к своей службе доказывает тот факт, что многие хранят фотографии времен своей службы. Например, матрос, который проходил службу на корабле "Комсомолец Киргизии" принес даже на встречу фотографию, сделанную на легендарной "Авроре", где он и его товарищи были отмечены как передовики флотских соревнований.

Поддерживают создание такой организации и представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". Они говорят, что важно чтобы нашлись те кто готов восстанавливать историю судьбы - краснофлотцев -уроженцев или призванных из Киргизской ССР.