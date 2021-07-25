В Подмосковье граждан Кыргызстана незаконно удерживали на стройобъекте

Сотрудники посольства КР в РФ проводят разбирательство по факту незаконного удержания группы соотечественников российским работодателем. Инцидент произошел на строительном объекте в поселке Сычево на территории Волоколамского городского округа Московской области.

После поступления соответствующей информации кыргызские дипломаты совместно с сотрудниками представительства МВД КР в РФ совершили оперативный выезд на место событий.

По прибытии был подтвержден факт незаконного привлечения 27 граждан КР на этот объект, без оформления официальных документов. "Также работодателем были изъяты паспорта граждан и применена физическая сила в отношении них", - сообщили в дипмиссии.

В результате предпринятых усилий изъятые паспорта были возвращены, а все соотечественники вывезены с объекта и доставлены в посольство. Здесь их обеспечили питанием, провели с ними разъяснительную беседу на тему трудового законодательства РФ, после чего доставили по месту жительства.

По рассказам пострадавших, они прибыли из Кыргызстана при содействии агентства, которое, как выяснилось, не имеет разрешение деятельность, связанную с трудоустройством граждан КР за рубежом. В итоге по приезду на строительный объект в Подмосковье условия работы там не соответствовали договоренностям, заявленным в Бишкеке.

Правоохранительными органами России по Волоколамскому городскому округу начата по данному факту доследственная проверка.

"Вопрос находится на контроле посольства, будет оказано вся необходимая юридическая и иная помощь", - подчеркнули в дипмиссии КР. И призвали сограждан, готовящимся отправиться на заработки в России, обращаться в Информационно - консультационный центр Департамента внешней миграции при МИД КР по адресу: Бишкек, ул. Токтогула 237. Здесь, как заявлено, можно выяснить всю необходимую для трудоустройства информацию, в том числе познакомиться со списком легальных частных агентств, узнать по поводу предвыездной подготовки соискателя, проверить себя на возможность запрета на въезд в РФ, получить юридическую и иную консультацию и так далее.