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Американцы построят в Узбекистане фармацевтический завод

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Американская компания Rafarma Pharmaceuticals построит в Узбекистане фармацевтический завод. Проект оценивается в 85 миллионов долларов, сообщают СМИ РУз.

Накануне было подписано трехстороннее инвестиционное соглашение между Rafarma Pharmaceuticals, Tashkent Pharma Park и Агентством по развитию фармацевтической отрасли.

Новые мощности будут возведены в Tashkent Pharma Park (Зангиатинская область). Проект рассчитан на 5-6 лет, однако первый его этап будет завершен примерно через два года. В частности, планируется организовать производство онкологических препаратов и препаратов из плазмы крови.

Rafarma Pharmaceuticals Inc. – американская фармацевтическая компания, созданная в 2004 году. Производит дженерики и альтернативные фармацевтические продукты. Она организовала в этом году СП в Узбекистане совместно с Агентством по развитию фармацевтической отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/403949
Теги:
лекарства, промышленность, США, Узбекистан
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