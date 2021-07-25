Готовились к юбилею, но пришла беда

В приемной проектно–конструкторского и технологического института "Водавтоматика и метрология" - желтые цветы и портрет в траурной рамке Олега Степановича Макарова, возглавлявшего его более двадцати лет.

28 июля ему исполнилось бы 70 лет. Две недели не дотянул Олег Степанович до круглой даты. Родные и друзья уже готовились к юбилею, а вышли похороны. Пресловутый коронавирус обошел его стороной, но повалились другие болезни, под тяжестью которых перестало биться сердце талантливого руководителя, который вместе со своей командой очень много сделал для развития водного хозяйства страны.

Олег Степанович более сорока лет проработал в этом институте, половину из них - его директором. Причем руководство пришлось на очень сложный период в стране. Как говорит его коллега, главный метролог института "Водавтоматика и метрология" Александр Артюхин, при Союзе финансирование водного сектора уступало лишь оборонке. Грамотное управление водными сооружениями - чем и занимается институт - это тоже стратегически важное направление в безопасности любой страны, тем более в Центральной Азии.

Директор "Водавтоматики и метрологии" смог обеспечить эту безопасность, и мало кто знает, насколько это было непросто и чего ему это стоило в те, как говорят, лихие 90–е. Как профессионал и руководитель, Олег Степанович понимал, что прежде всего надо сохранить костяк специалистов, и он сумел это сделать. Благодаря команде высочайшего класса макаровских спецов в стране не случилось ни одной крупной аварии в водном секторе. Люди работают так же четко, как и все их приборы и автоматы, контролирующие и обеспечивающие подачу воды в разных регионах.

Под руководством Макарова институт разрабатывал и проектировал телекоммуникационные системы и системы управления водохозяйственных комплексов средствами автоматизации и водоучета. Олег Степанович руководил техническим перевооружением АСУ ТП Чумышского гидроузла, Нижне–Аларчинского водохранилища, переоснащением Ат–Башынского магистрального канала.

Институтом были разработаны проекты по реабилитации межхозяйственной и коллекторно–дренажной сети в Чуйской области на 20 тысячах гектаров, по снижению уровня грунтовых вод в селе Панфиловка на 600 гектарах. Специалисты института трудились над восстановлением гидротехнических сооружений малой ГЭС "Иссык–Ата". Программы по реабилитации межгосударственных гидропостов в речных бассейнах Чу и Талас, Орто–Токойском водохранилище - тоже дело их ума и рук. Под руководством главы института с безукоризненной точностью и грамотностью были выполнены проекты по безопасности плотин Токтогульской и Курпсайской ГЭС, гидропостов на реке Нарын, по телекоммуникационной системе связи для Орто–Токойской, Кировской и Папанской плотин, по предупреждению паводков. Все они показали свою эффективность.

А сколько разработано и сконструировано таких технических средств по автоматизации и метрологическому обеспечению водоучета и водораспределения, как измеритель скорости водного потока, регулятор ее уровня и других - не счесть! На эти изобретения, рацпредложения можно было получить десятки патентов. Но, как говорит Александр Васильевич, было как–то не до них. Новшества сразу внедряли в практику, поскольку покупать новую аппаратуру не было средств, и время поджимало. А неполадки в какой–то из водосистем могли обернуться бедой для сельского хозяйства, да и для всей инфраструктуры того или иного региона.

Можно много говорить о заслугах института, во главе которого стоял Олег Степанович Макаров. Его профессионализм, ответственность ценили зарубежные партнеры и ближнего, и дальнего зарубежья. Не один год сотрудничало с институтом Швейцарское бюро по сотрудничеству, которое выделяло гранты, видя, что деньги используются с пользой для народа. Большая работа велась под руководством и непосредственном участии Макарова в инвестиционных проектах Аральского моря. У Олега Степановича, как говорят его коллеги, был просто дар общения с зарубежными партнерами, которые доверяли ему и видели в нем сильного, волевого, очень порядочного и делового человека. Институт успешно сотрудничал и с французской фирмой Modican, датской компанией CAMSTRUP.

Его доклады по управлению водными ресурсами, безопасности плотин, межгосударственным водным отношениям на конференциях в разных странах мира вызывали большой интерес у зарубежных коллег. Все это, безусловно, повышало имидж Кыргызстана на международной арене: ведь если в стране есть такие личности, значит, с ней можно иметь дело.

Олег Степанович тоже любил свою родину - Кыргызстан. Он здесь родился, вырос, блестяще закончил престижный в то время политехнический институт. Не случайно его распределили в конструкторское бюро Института космических исследований АН СССР. Он отвечал там за разработку и конструирование бортовой измерительной аппаратуры. А в 1978 году стал ведущим конструктором в ПКТИ "Водавтоматика и метрология", а чуть позже возглавил его.

Он не любил слово "подчиненные", всех сотрудников называл коллегами. "Чувствовалась в нем какая–то внутренняя честность. Он не был директором– диктатором, прислушивался к мнению коллектива и принимал сложные и важные решения с учетом замечаний своих спецов, - говорит Александр Артюхин. - И не припомню такого случая, чтобы кто–то не выполнил его распоряжения. Если Степаныч сказал, значит, все будет сделано во что бы то ни стало".

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..И вот Олега Степановича не стало. Осталась боль утраты, которая никогда совсем не пройдет. И теплые воспоминания о замечательном человеке.

"Очень огорчен кончиной Олега Степановича. Он был замечательный, увлеченный своим делом, бескорыстный человек. Он многое сделал для укрепления доверия и сотрудничества в водном секторе региона. Без систем наблюдения и передачи данных по трансграничным водным ресурсам, что были созданы в центральноазиатских странах под его руководством, не удалось бы достичь того взаимопонимания и доверия, которые существуют сейчас. Жаль, что он не успел завершить все, что было им задумано", - такое сообщение прислал его коллега и друг Эркин Оролбаев.

"Ушел из жизни прекрасный человек - Олег Степанович Макаров. Светлая ему память", - говорится в другом...