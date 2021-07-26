Human Rights Watch призвал власти КР расследовать смерть Азимжана Аскарова

Власти Кыргызстана до сих пор не провели независимого расследования обстоятельств смерти в колонии 25 июля 2020 года правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, заявили Human Rights Watch, Комитет по защите журналистов, Front Line Defenders, Правозащитное движение "Бир Дуйно – Кыргызстан" и Международное партнерство за права человека (IPHR).

- Власти Кыргызстана не обеспечили расследования нарушений прав человека, приведших к смерти Азимжана Аскарова. Прошел уже целый год, но мы так и не увидели никаких признаков независимого и заслуживающего доверия расследования обстоятельств его смерти и допущенных в отношении него нарушений прав человека, - говорит Филипп Дэм, эдвокаси директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Расследование обстоятельств смерти Аскарова проводилось той же Государственной службой исполнения наказаний КР (ГСИН), которая на протяжении 10 лет обеспечивала произвольное лишение его свободы. Это расследование не было ни независимым, ни беспристрастным, как того требует международное право, отмечают правозащитники. В мае 2021 г. оно было прекращено. В ГСИН посчитали, что причиной смерти стали осложнения, вызванные заболеванием Covid-19, при этом фактов недозволенного обращения с ним в колонии выявлено не было. По итогам расследования не было установлено лиц, подлежащих привлечению к ответственности, на фоне, как указывается, сложной эпидемиологической ситуации в стране в тот момент.

Власти Кыргызстана должны исполнить свои международные обязательства, оперативно проведя эффективное, независимое и беспристрастное расследование обстоятельств смерти Азимжана Аскарова, обеспечив семье возмещение ущерба за перенесенные им нарушения прав человека и посмертно реабилитировав его, считают Human Rights Watch, Комитет по защите журналистов, Front Line Defenders и Международное партнерство за права человека.

- Правозащитник Азимжан Аскаров заслуживает того, чтобы правосудие восторжествовало, а его близкие вправе рассчитывать на восстановление его доброго имени и на получение адекватной компенсации за допущенную в отношении него несправедливость, - заявила Клер Айверс, руководитель европейского офиса Front Line Defenders.

Напомним, Аскаров умер в возрасте 69 лет 25 июля 2020 года в результате критического обострения состояния здоровья, которое на протяжении целого ряда лет последовательно ухудшалось в связи с неоказанием ему в колонии надлежащей медицинской помощи. С самого начала было известно, что в условиях пандемии он относится к группе повышенного риска.

Несмотря на неоднократные просьбы адвоката и семьи Аскарова о безотлагательном лечении, его перевели на обследование в тюремную больницу только 24 июля, когда он уже 10 дней находился в тяжелом состоянии. К сожалению, на следующий день он умер от ковидной пневмонии, так и не получив оперативного и адекватного лечения. При этом еще за день до смерти в ГСИН заявляли, что с ним "все в порядке", а заявления об ухудшении его состояния не соответствуют действительности.