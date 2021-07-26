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В Оше в память о ветеранах ВОВ установят именные мраморные плиты

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- Айжан Мамбеталиева
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В Оше, по улице Салиевой в МТУ "Манас-Ата" началась работа по капитальному ремонту дороги в рамках проекта по реконструкции улицы Салиевой от пересечения с улицей Жийдалик до улицы Касымбекова.

С началом работ ознакомился вице-мэр города Ош Жасур Азимов, который отметил, что в ходе данного проекта будет полностью обновлена улица Салиева, появятся аллеи и детские площадки, а также будет расширена дорога.

В ходе подготовительных мероприятий к реконструкции улицы уже была произведена работа по демонтажу незаконных и временных объектов. В настоящее на улице снимают старый асфальт и демонтируют старые арычные лотки.

Как отметил заведующий отделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии города Ош Алтынбек Пирматов, в рамках реконструкции улицы Салиевой запланирована полная реконструкция находящейся здесь аллеи, построенной в память героев Великой Отечественной войны.

По согласованию с городским военкоматом планируется установить мраморные плиты ветеранов ВОВ города Ош. Кроме того, начат капитальный ремонт дороги протяженностью более 1 километра, будет произведен ремонт 4 километров тротуаров, обновлено 5 километров ирригационных сетей, установят современные системы уличного освещения, камеры видеонаблюдения, построят новые детские площадки. Тендерная стоимость работ составила 87 миллионов сомов. Работу планируется закончить к концу текущего года.

Напомним, что аллея по улице Салиевой была сдана в эксплуатацию в 1972 году для проживавших здесь сотрудников хлопчато-бумажного комбината.


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URL: https://www.vb.kg/403959
Теги:
ветераны, ВОВ, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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