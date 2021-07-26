Индийская молодежь в стихах призналась в любви к кыргызской земле и народу

Конкурс чтецов на кыргызском языке прошел в Нью-Дели. Стихотворные произведения, посвященные любви к кыргызской земле, природе, народу декламировали молодые люди, представляющие Конфедерацию молодых лидеров. Об этом сообщает Посольство Кыргызской Республики в Индии.

Организовало творческое мероприятие диппредставительство нашей страны. Событие было посвящено 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Молодые люди продемонстрировали отличный творческий потенциал. Судило конкурсантов жюри, состоящее из кыргызских граждан, проживающих в данный момент в Индии. Судьи высоко оценили способности индийских парней и девчат. А для того, чтобы индийская молодежь лучше познакомилась с культурой и традициями кыргызского народа, им даже показали небольшой видеоролик о нашей республике и ее туристическом потенциале.

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в Индии Асеин Исаев, обратившись к собравшимся, отметил, что наше диппредставительство всегда старается поддерживать способную, инициативную и талантливую молодежь, которая вносит свой вклад в укрепление двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Индией.

Всем участникам конкурса вручили сертификаты и памятные подарки. Молодые люди поблагодарили посольство за то, что смогли принять участие в таком интересном мероприятии. А в завершении встречи все вместе попробовали кыргызские блюда – плов и боорсоки.