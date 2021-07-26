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На деньги Фонда развития Иссык-Куля в Джети-Огузском районе построят школу

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- Александра Василькова
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Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития объявила тендер на строительство школы в селе Кытай Джети-Огузского района. Об этом сообщается на Официальном портале государственных закупок.

На строительство планируется потратить 53 миллиона 821 тысячу 174 сома. В техдокументации указывается, что школа должны будут возвести с переходной галереей. Учебное заведение будет рассчитано на 150 ученических мест.

СПРАВКА. Фонд развития Иссык-Кульской области был учрежден правительством 10 декабря 1997 года (Постановление №720). Согласно соглашению ЗАО "Кумтор Голд Компани" перечисляет 1 процент от валового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области. 50 процентов денежных средств поступают на "Эскроу счет" и распределяются между Тонским, Джети-Огузским районам и городом Балыкчы. 50 процентов средств поступает на "Специальный счет" куда входят Иссык-Кульский, Тюпский, Ак-Суйский районы и город Каракол. Фондом управляет Наблюдательный совет, состав которого формируется согласно предложенным кандидатом от каждого района и города и утвержденный приказом премьер-министра. Денежные средства Фонда развития Иссык-Кульской области используются на те цели, которые определяет Наблюдательный совет Фонда.


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URL: https://www.vb.kg/403963
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Фонд развития
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