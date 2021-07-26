В Чуйской области проходят рейды по водоемам в местах отдыха людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По инициативе Аламединской районной госадминистрацией и ОВД Аламединского района, с передвижным пунктом милиции прошло двухдневное рейдовое патрулирование по местам отдыха у водоемов.

Также отмечается, в рейде принимали участие представители МЧС, отдела образования и социальные работники.

Во время рейдового патрулирования с отдыхающими были проведены профилактические беседы, разъяснены правила поведения на воде и меры безопасности, а также были розданы более 15 памяток и буклетов по

безопасности на воде.

Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды и приводили примеры трагических случаев гибели детей, оставленных без присмотра родителей у воды, за прошедшие годы.

Комплексные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водоемах и местах массового отдыха людей в Чуйской области в летний (купальный) период продолжаются.