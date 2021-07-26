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В Таджикистан из США доставлены 1,5 миллиона доз вакцины Moderna

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Правительство США предоставило Таджикистану 1,5 миллиона доз вакцины Moderna против COVID-19.Это гуманитарная помощь из Соединенных Штатов для народа Таджикистана и прибыла она рано утром в понедельник, 26 июля.

"Это пожертвование предоставлено в дополнение к помощи в размере $9 миллионов, которая была предоставлена Соединёнными Штатами Таджикистану с марта 2020 года", - сообщили в посольстве США в Таджикистане.

Вакцины доставлены в Таджикистан по программе COVAX, в рамках которой в марте 2021 года республика получила 192 000 доз вакцины AstraZeneca за счет средств, также частично предоставленных правительством США.

COVAX – это Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19. Соединенные Штаты уже предоставили COVAX $3,5 миллиарда для обеспечения мира вакцинами, что сделало США крупнейшим в мире спонсором борьбы с этим вирусом.

"Это пожертвование 1,5 миллиона доз вакцины Moderna спасет жизни. Моя семья и я также получили вакцину Moderna, и я призываю всех, кто может пройти вакцинацию, сделать это. Вакцинация не только защитит ваше здоровье, но и может спасти жизни других людей. Мы продолжим помогать народу Таджикистана в борьбе с вирусом и вместе мы преодолеем этот кризис", - заявил посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм

"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы сделать международные усилия по вакцинации такими же неотложными, какое продемонстрировали у себя дома, и мы предоставляем 500 миллионов доз вакцины странам по всему миру. Равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам имеет важное значение для приостановления пандемии COVID-19, спасения жизней и восстановления мировой экономики", - говорится в сообщении посольства США.

Как сообщил "Азия-Плюс" сообщил начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава республики Навруз Джафаров, 1,5 миллиона доз вакцины хватит для полной вакцинации 750 тыс. или порядка 13% граждан Таджикистана.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/403966
Теги:
вакцина, США, Таджикистан
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