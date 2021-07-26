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Нуристан Суйоркулов - чемпион мира по греко-римской борьбе

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Спортсмен из Кыргызстана Нуристан Суйоркулов выиграл чемпионат мира по борьбе среди юношей.

Чемпионат мира прошел в Будапеште (Венгрия), кыргызстанец выступал 24-25 июля в турнире весовой категории до 51 кг.

24 июля Бейшекеев одержал три победы подряд и вышел в финал. 25 июля в финальной схватке кыргызстанец нанес поражение борцу из Украины и стал чемпионом мира 2021 года.

В весовой категории до 60 кг чемпионом мира стал Раззак Бейшекеев.

Результаты до 51 кг

1/8 финала

Нуристан Суйоркулов - Балинт Гаспар (Венгрия) - 8:0

1/4 финала

Нуристан Суйоркулов - Малик Гигиев (Россия) - 12:7

1/2 финала

Нуристан Суйоркулов - Бесо Махарадзе (Грузия) - 8:3

Финал

Нуристан Суйоркулов - Юрий Товт (Украина) - 3:1

Источник: [urlhttps://sport.akipress.org/]sport.akipress.org[/url]


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URL: https://www.vb.kg/403970
Теги:
борьба, чемпионат мира, Кыргызстан
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