Нуристан Суйоркулов - чемпион мира по греко-римской борьбе

Спортсмен из Кыргызстана Нуристан Суйоркулов выиграл чемпионат мира по борьбе среди юношей.
Чемпионат мира прошел в Будапеште (Венгрия), кыргызстанец выступал 24-25 июля в турнире весовой категории до 51 кг.
24 июля Бейшекеев одержал три победы подряд и вышел в финал. 25 июля в финальной схватке кыргызстанец нанес поражение борцу из Украины и стал чемпионом мира 2021 года.
В весовой категории до 60 кг чемпионом мира стал Раззак Бейшекеев.
Результаты до 51 кг
1/8 финала
Нуристан Суйоркулов - Балинт Гаспар (Венгрия) - 8:0
1/4 финала
Нуристан Суйоркулов - Малик Гигиев (Россия) - 12:7
1/2 финала
Нуристан Суйоркулов - Бесо Махарадзе (Грузия) - 8:3
Финал
Нуристан Суйоркулов - Юрий Товт (Украина) - 3:1
Источник: [urlhttps://sport.akipress.org/]sport.akipress.org[/url]