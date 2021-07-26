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ГСИН: В женской колонии №2 коронавирус выявлен только у 5 осужденных

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- Бакыт Басарбек
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В исправительной колонии №2 для содержания осужденных женщин коронавирусная инфекция была выявлена у 5 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, повторный скрининг на коронавирусную инфекцию (COVID-19) и медицинский осмотр осужденных был проведен 24 июля 2021 года.

"Всего проведено 246 исследований (экспресс-тестов) на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) среди осужденных. Осужденным с положительным результатом экспресс-теста были проведены дополнительно ПЦР-обследования, по результатам которого коронавирусная инфекция была выявлена у 5 осужденных.

Кроме того, проведено 18 исследований на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников учреждения, положительных результатов -1, лабораторный ПЦР - тест не подтвержден.

В настоящее время указанные осужденные изолированы от основной массы осужденных, получают терапию в соответствии с установленным алгоритмом лечения.

При медицинском осмотре больных тяжелой формой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В учреждении № 2 медикаменты для лечения коронавирусной инфекции (противовирусные, антибактериальные препараты, антикоагулянты, жаропонижающие) имеются в достаточном количестве.

В учреждениях ГСИН в период с 19 апреля 2021 года по настоящее время проводится плановый массовый скрининг", говорится в сообщении ГСИН КР.


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URL: https://www.vb.kg/403976
Теги:
ГСИН, колонии, Кыргызстан, коронавирус
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