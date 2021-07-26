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ГКНБ задержал на Иссык-Куле члена ОПГ за вымогательство денег у бизнесмена

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- Александра Василькова
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Задержан член ОПГ, вымогавший деньги у бизнесмена. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности.

Отмечается, что ГКНБ расследует досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по факту вымогательства членами ОПГ 20 тысяч долларов у владельца одного из ресторанов Бишкека.

По данному факту в мае 2021 года при получении 10 тысяч долларов США были задержаны двое членов ОПГ "И.Р.М." и "М.Р.А.".

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, 24 июля 2021 года в одном из гостевых домов в селе Бостери было произведено задержание основного организатора данного преступления "Б.М.М.", который водворен в СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/403982
Теги:
вымогательство, задержание, ОПГ, Кыргызстан, ГКНБ
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