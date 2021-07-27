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Скульптура "Утро" Тамилы Маматовой украсит один из этно-парков России

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- Анастасия Карелина
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Молодой кыргызский скульптор Тамила Маматова стала участницей международного арт-фестиваля "Мраморная миля" в России. Авторское произведение обаятельного мастера "Утро", созданное здесь, вскоре украсит этно-парк в Свердловской области.

Тамила Маматова – единственная на сегодняшний день в Кыргызстане работающая девушка-скульптор. Сидеть без дела она просто не может. Поэтому и предложение принять участие в фестивале "Мраморная миля" приняла с большой радостью.

Международный арт-фестиваль организует НКО "Фонд социальной активности "Идея". Его партнеры: ООО "Уральский мрамор" и Ассамблея народов Евразии. В 2019-м и 2021-м годах проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Проходит фестиваль ежегодно в июле на территории Полевского городского округа Свердловской области. Полное название фестиваля - Арт-проект "Мраморная миля имени Степана Эрьзи". Судьба этого скульптора связана с селом Мраморское Полевского городского округа. Расположение села (на границе Европы и Азии) подсказало идею - объединить творческих людей со всего Евразийского пространства с помощью искусства и совместного проектирования. Так небольшое уральское село, в котором проживает около 700 человек, стало территорией вдохновения и творчества.

Моногорода подобные Полевскому, особенно в Уральском регионе, долгие годы находились в зависимости от своей промышленной судьбы. Здесь все было связано с предприятиями, а вот созданию общественного пространства, комфортного для человека - среды обитания, где бы люди чувствовали себя счастливыми и благополучными, внимания уделялось мало. Изменить такое положение вещей и должен был большой проект, начало которому несколько лет назад положил фестиваль ландшафтной архитектуры имени Степана Эрьзи "Мраморная миля".

Организаторы проекта ставили перед собой амбициозные задачи. Здесь и создание мастерами разных стран арт-объектов для общественных пространств Полевского городского округа в рамках ежегодного фестиваля, и развитие туристического маршрута "Мраморная миля", и марафон лекций, посвященных творчеству Степана Эрьзи. А еще праздник "Мраморная миля" в селе Мраморское с участием актеров, музыкантов, ярмарки, кинофестиваль и многое другое.

В рамках проекта талантливые скульпторы из разных стран не первый год создают арт-объекты из уральского мрамора. В 2018-м это были мастера из Швеции и Израиля. В 2019-м – гости из Японии, Румынии, Израиля и Армении. В 2021-м на "Мраморную милю" приехали Кирилл Крохалев из Беларуси, Лука Радоевич из Сербии и наша Тамила Маматова.

- Вообще-то этот фестиваль должен был состояться еще в прошлом году. Но из-за пандемии его решили перенести на год. Мою кандидатуру предложил организаторам Фонд "Инициатива Розы Отунбаевой". Меня попросили сделать скульптуру, которая отражала бы тему Кыргызстана. У меня была студенческая работа, которая получила в свое время серебряную медаль на конкурсе в Санкт-Петербурге. И я загорелась сделать ее из большого куска мрамора. Отправила организаторам фото. Им тоже идея понравилась, - рассказала VB.KG Тамила Маматова.

Тройка скульпторов трудилась над своими произведениями больше недели. Каждому в соответствии с эскизом предоставили серый мрамор, рабочее пространство. Работа Тамилы - 2 метра 20 сантиметров в высоту вместе с постаментом. Это фигура маленькой девочки, обнимающей голову лошади.

- Это практически мой автопортрет, - признается наш скульптор.

Скульптор из Сербии выбрал собирательный образ. Это девушка в русском кокошнике, а на постаменте русские и сербские символы, говорящие о связи братских народов. Мастер же из Беларуси ваял мексиканца в пончо и с гитарой.

Однако не все фестивальное время скульпторы не расставались с инструментами. Организаторы устраивали для них экскурсии, встречи, просили дать мастер-классы. Сильное впечатление на всех произвел деревянный дом, в котором когда-то жил и работал легендарный скульптор Эрьзя. На восьмой день фестиваля в гости к мастерам заглянули чувашские женщины в нарядах, украшенных знаменитыми вышивками. А еще герои фестиваля успевали давать интервью представителям СМИ.

Закончился арт-фестиваль так называемым "Днем мраморной музыки". Знаменитый карьер предприятия "Уральский мрамор" превратился в огромную природную галерею. Всем гостям праздника представили арт-объекты, созданные скульпторами в этом году. И вновь здесь зазвучала живая музыка, старинные марийские песни и этно-рок.

К сожалению, из-за все еще сложной эпидемиологической обстановки гостей было мало. Остальным предложили присоединиться к торжеству в режиме онлайн. Прямая трансляция проходила на официальных страничках арт-фестиваля в соцсетях.

- Как нам рассказали организаторы арт-фестиваля, скульптуры, которые мы создавали, теперь украсят новый этно-парк. Открыться он должен уже в августе, и тогда увидеть эти работы смогут все желающие, - добавила Тамила Маматова.

справка "ВБ"

Тамила Маматова родилась в селе Келте Джалал-Абадской области. Окончила Национальную академию художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина при Российской Академии художеств. В декабре 2018 года в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева прошла ее первая большая персональная выставка "Мой Айтматов".

Тамила принимала участие в зарубежных выставках и симпозиумах. Ее скульптура "Каныкей - жена Манаса" украсила самый большой этнографический парк России "ЭТНОМИР", а скифская "Невеста" установлена на аллее скульптуры парка "Сосновая роща" в Крыму. В 2019 году культурная ассоциация международной академии Italia in Arte Nel Mondo удостоила Тамилу Маматову премии ARTEMISIA GENTILESCHI за особые достижения в области искусства.


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URL: https://www.vb.kg/403984
Теги:
Россия, фестиваль, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, скульптура
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