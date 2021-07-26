В селе Ак-Жар муж убил жену и пытался покончить жизнь самоубийством

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что 26 июня 2021 года примерно 07:23 часов в дежурную ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту ножевого ранение селе Ак-Жар.

По звонку выехала следственно-оперативная группа ОВД Аламединского района. На месте милиционеры обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти (предварительно с ножевыми ранениями). Личность жертвы была установлена, ею оказалась 35-летняя И.Г. Кроме, того на месте был обнаружен мужчина тоже предварительно с ножевыми ранениями - 38-летний З.Ж. Его доставили в больницу.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по признакам преступления предусмотренного ст. 130 (убийство) УК

КР. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

По предварительным данным стало известно, что муж напал с ножом на супругу, убив ее, пытался покончить жизнь самоубийством.

Досудебное производство продолжается.