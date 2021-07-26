Фермеры Иссык-Куля будут работать с местной компанией по переработке молока

Агентство США по международному развитию (USAID) и индивидуальный предприниматель Кулийпа Жузумалиева сотрудничают для расширения предприятия по переработке молока "Ак-Жалга" в селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области. Ожидается, что в рамках этого партнерства еще 400 местных фермеров получат возможность сдавать молоко и появятся 50 новых рабочих мест для местного населения.

При поддержке проекта USAID "Конкурентное предприятие" компания "Ак-Жалга" разнообразила ассортимент и усовершенствовала производственный процесс при помощи нового оборудования для производства и упаковки сыра. Кулуйпа Жузумалиева инвестировала в дополнительное оборудование и новую лабораторию для соответствия международным стандартам.

- В нашей работе мы отдаем приоритет безопасности продуктов питания и изготовлению высококачественных продуктов для наших потребителей. Для этого мы делаем упор на постоянное внедрение улучшений и инноваций в производственный процесс и использование современного оборудования, - сказала Кулийпа Жузумалиева.

Компания "Ак-Жалга" была основана в 1994 году и является одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий в Иссык-Кульской области с максимальной производственной мощностью переработки 100 тонн молока в сутки. В настоящее время завод перерабатывает около 50 тонн молока в сутки и экспортирует до 70 процентов своей продукции в соседние страны. Учитывая растущий спрос со стороны крупных розничных сетей Кыргызстана, "Ак-Жалга" уделяет особое внимание на удовлетворение потребностей местных потребителей.

- Мы с гордостью поддерживаем таких предпринимателей, как Кулийпа Жузумалиева, которые двигают экономическое развитие Кыргызстана. Мы также уделяем особое внимание поддержке сельскохозяйственных производителей, поскольку они помогают обеспечивать продовольственную безопасность страны, - говорит Кит Симмонс, и. о. главы миссии USAID в Кыргызстане.

На сегодняшний день в компании "Ак-Жалга" работают 126 сотрудников, сбор молока осуществляется с 7 тысяч мелких ферм и домашних хозяйств. В результате расширения при поддержке USAID, компания "Ак-Жалга" планирует создать 50 новых рабочих мест на полную ставку и включить в свою цепочку поставок еще 400 местных фермеров.

Проект USAID "Конкурентное предприятие" – это пятилетняя инициатива с бюджетом в 23 миллиона долларов США. Проект работает с предприятиями малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства, текстильной промышленности, информационных технологий, образования, пищевой промышленности, чтобы помочь им расширить свое производство и увеличить продажи с целью создания большего количества рабочих мест в Кыргызстане. В рамках программы уже оказана поддержка 90 предприятиям по всей стране.