Сотрудники СБНОН МВД перекрыли канал поставок наркотических средств

Cотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресечена преступная деятельность наркогруппировки, создавшей устойчивый канал транспортировки и сбыта наркотиков в особо крупном размере из Чуйской области в Россию.

Ранее сотрудниками управления службы по Чуйской области была получена оперативная информация о некой женщине в возрасте 40-45 лет, занимающейся поставкой наркотиков из Чуйской области на территорию Новосибирской области России.

В ходе проверки указанной информации сотрудники милиции сумели установить личность подозреваемой. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, и начато досудебное расследование по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

При осуществлении дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД задержана гражданка Р.Н.1979 г.р. В ходе обыска по месту проживания задержанного лица обнаружены и изъяты упакованные брикеты. Оперативники всего насчитали 762 штук брикетов наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято 8 килограммов 930 граммов гашиша. По данному факту продолжается досудебное производство, в рамках которого проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к каналу поставок наркотических средств.