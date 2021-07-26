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Сотрудники СБНОН МВД перекрыли канал поставок наркотических средств

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- Айжан Мамбеталиева
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Cотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресечена преступная деятельность наркогруппировки, создавшей устойчивый канал транспортировки и сбыта наркотиков в особо крупном размере из Чуйской области в Россию.

Ранее сотрудниками управления службы по Чуйской области была получена оперативная информация о некой женщине в возрасте 40-45 лет, занимающейся поставкой наркотиков из Чуйской области на территорию Новосибирской области России.

В ходе проверки указанной информации сотрудники милиции сумели установить личность подозреваемой. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, и начато досудебное расследование по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

При осуществлении дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД задержана гражданка Р.Н.1979 г.р. В ходе обыска по месту проживания задержанного лица обнаружены и изъяты упакованные брикеты. Оперативники всего насчитали 762 штук брикетов наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято 8 килограммов 930 граммов гашиша. По данному факту продолжается досудебное производство, в рамках которого проводятся специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к каналу поставок наркотических средств.


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URL: https://www.vb.kg/403993
Теги:
МВД, наркотики, Чуйская область, Кыргызстан
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