Милиция просит помочь опознать труп мужчины(осторожно, фото!)

ГУВД Чуйской области просит помочь опознать труп мужчины.

Уточняется, что 20 июля 2021 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что на территории с. Орок, на поле возле дороги, обнаружен труп мужчины в повешенном состоянии (азиатской внешности, примерным возрастом 20-25 лет).

Был одет: футболка черного цвета, на которой имеется картинка в виде черепа с костями и латинскими буквами, джинсовые штаны синего цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Приметы: рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы длинные черного цвета, глаза карие.

Всех, кто владеет сведениями о личности данного лица, просят сообщать в дежурную часть ОВД Сокулукского района или по телефонам: 0(3134)5-33-80, 0(312) 60-75-67, 0(701) 80-18-03.